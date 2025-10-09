Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lâm Đồng phấn đấu GRDP bình quân đạt trên 6.500 USD/người vào năm 2030

Thái Lâm
TPO - Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 6.700 - 7.500 USD và tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35 - 40% GRDP.

Chiều 9/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm 2025 - 2030, diễn ra phiên trù bị, với sự tham dự của 498 đại biểu đại diện cho gần 119.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

img-9491-3853.jpg
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I gồm 15 đồng chí.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã nghe Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo về tình hình và tư cách các đại biểu tham dự, đồng thời tiến hành biểu quyết thông qua. Đại hội cũng thông qua nội quy, chương trình Đại hội và quy chế làm việc; chia tổ thảo luận, hướng dẫn sinh hoạt của các đại biểu và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I có chủ đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa đa dạng, tiềm năng, lợi thế và đổi mới sáng tạo; tăng cường quốc phòng - an ninh; kiến thiết tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

img-9488-5988.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Đại hội được tổ chức từ ngày 9 đến 11/10/2025 tại Hội trường 7/7, Học viện Lục quân (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, giai đoạn 2025 - 2030, Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để hiện thực mục tiêu trên, Lâm Đồng phấn đấu đạt 10 - 10,5% tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân cho giai đoạn 2025 - 2030; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 6.700 - 7.500 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 6,5 - 7,5%/năm và tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35 - 40% GRDP.

img-9487-2868.jpg
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đến viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Trước khi bước vào phiên trù bị, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đến viếng, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Lâm Đồng và dâng hương, dâng hoa, báo công tại Tượng đài Bác Hồ.

Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm 2025 - 2030, MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận gần 28 tỷ đồng ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian gần đây.

imgm2438.jpg
MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận gần 28 tỷ đồng ủng hộ.
Thái Lâm
