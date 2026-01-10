Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lái xe bằng chân, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

Mạnh Thắng
TPO - P.V.T. dùng 2 chân điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính và tịch thu phương tiện

Ngày 10/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, vi phạm nghiêm trọng quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

thu-mo-to.jpg
Hình ảnh P.V.T. điều khiển mô tô bằng 2 chân

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh của người dân cùng clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên dùng 2 chân điều khiển xe mô tô mang biển số 60AB-796.xx lưu thông trên tuyến đường ven sông Đồng Nai, đoạn qua phường Trấn Biên. Hành vi trên gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho bản thân người điều khiển và các phương tiện lưu thông cùng tuyến

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xác định người vi phạm là P.V.T. Cơ quan chức năng đã đồng thời mời P.V.T. đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc. P.V.T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đúng như nội dung phản ánh của người dân.

Căn cứ các quy định của pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.V.T.; đồng thời tịch thu xe mô tô, tạm giữ giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Mạnh Thắng
