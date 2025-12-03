Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lái thử BYD Atto 2: Pin ổn định, sạc tại nhà là điểm cộng lớn

Việt Hùng

Trải nghiệm trên cung đường hỗn hợp gần 300 km, bao gồm phố đông, đường tỉnh, cao tốc, BYD Atto 2 cho khả năng vận hành ổn định, chắc chắn và tiết kiệm.

Khả năng vận hành linh hoạt

Atto 2 có kích thước gọn khiến việc xoay xở trong phố dễ dàng, đặc biệt ở những tuyến đường đông phương tiện.

Khi di chuyển trong phố, độ trễ ga gần như không cảm nhận được. Ở các đoạn tăng tốc từ 40 lên 70 km/h, xe phản hồi mượt, phù hợp vượt xe hoặc đổi làn nhanh.

byd1.jpg

Trên cao tốc, Atto 2 duy trì 80–90 km/h khá ổn định. Khi cần tăng tốc lên trên 100 km/h, xe không quá bứt phá nhưng vẫn đủ để theo dòng lưu thông chung. Hệ thống treo ở mức vừa phải: mềm trong phố, nhưng khi đi nhanh có hiện tượng hơi bồng ở phần đuôi. Đây là đặc điểm dễ hiểu với xe cỡ nhỏ, trọng lượng nhẹ.

Pin ổn định, sạc tại nhàlợi thế

Thử nghiệm nhanh trong điều kiện đường hỗn hợp, mức tiêu hao trung bình dao động quanh 12,2–13,5 kWh/100 km. Đây là con số chấp nhận được và gần sát với thông số mà BYD công bố.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc dung lượng pin giảm đều, không có hiện tượng tụt % bất thường. Khi chạy trên cao tốc, mức tiêu hao không tăng đột biến như một số mẫu xe điện nhỏ khác. Pin Blade có độ bền nhiệt và độ ổn định, hành trình ngắn này cho thấy sự nhất quán tương đối.

Đối với người dùng sở hữu nhà đất, việc sạc tại nhà là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Atto 2 hỗ trợ sạc AC 7 kW – tương thích với bộ sạc treo tường mà đa số hộ gia đình có thể lắp đặt mà không cần cải tạo lớn. Với công suất này, xe có thể sạc đầy qua đêm, biến trải nghiệm sử dụng xe điện trở nên đơn giản hơn nhiều so với phụ thuộc hoàn toàn vào trạm công cộng.

Trên thực tế, trong suốt hành trình thử nghiệm, người lái không phải tìm trạm sạc công cộng. Điều này phản ánh đúng thói quen sử dụng của phần lớn người dùng xe điện ở nhà đất: Đi làm – về nhà – cắm sạc. Atto 2 có hai điểm nổi bật: Mức tiêu hao điện thấp hơn mặt bằng chung, hỗ trợ tốt cho sạc tại nhà, phù hợp gia đình có chỗ đỗ xe cố định.

Ngoại thất trẻ trung, nội thất hiện đại

Atto 2 thuộc nhóm xe đô thị với phong cách thiết kế trẻ trung, hiện đại. Mui xe thấp, các đường gân nhấn nhẹ giúp tổng thể trông thanh thoát hơn nhiều mẫu xe điện cùng kích cỡ.

byd2.jpg

Trong khi đó, khoang lái Atto 2 không quá sang trọng nhưng đủ thực dụng. Màn hình trung tâm lớn kích thước 12,8 inch tích hợp tiếng Việt và điều khiển các tính năng điều hòa nhanh bằng cử chỉ 3 ngón tay cực kỳ tiện lợi, và không bị phân tâm cho người lái. Ghế ngồi ở mức ổn, hỗ trợ tốt khi đi chặng ngắn. Khoảng để chân hàng ghế sau vừa phải, phù hợp với xe đô thị.

Tính năng lọc bụi mịn Pm2.5 rất phù hợp với một mẫu xe đô thị như Atto 2. Ngoài ra còn có mở khóa NFC.

Trong trải nghiệm thực tế, BYD Atto 2 cho thấy đây là mẫu xe điện nhỏ gọn, tiết kiệm và phù hợp với các gia đình có điều kiện sạc tại nhà. Khả năng vận hành đủ dùng, pin ổn định và mức tiêu hao thấp là các yếu tố nổi bật nhất.

Xe chưa phải là lựa chọn cho người thích cảm giác lái mạnh, nhưng với mục tiêu di chuyển hằng ngày và đi đường ngắn – Atto 2 đáp ứng ở mức tốt.

Việt Hùng
