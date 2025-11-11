BYD Seal 5 chính thức ra mắt tại BYD Võ Văn Kiệt – Bứt phá giới hạn, định hình tương lai!

Ngày 7/11/2025, không gian sang trọng của showroom BYD Võ Văn Kiệt đã trở thành tâm điểm chú ý của giới yêu xe khi thương hiệu ô tô điện BYD chính thức ra mắt mẫu sedan BYD Seal 5 DM-i Super Hybrid tại thị trường Việt Nam. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của BYD, khi hãng tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng đến tương lai giao thông xanh và bền vững.

Không gian sự kiện trước khi vén màn BYD Seal 5

Không gian sự kiện bùng nổ cảm xúc đánh dấu BYD Seal 5 chính thức chào sân tại Việt Nam

Buổi lễ ra mắt được tổ chức với quy mô hoành tráng, quy tụ đông đảo khách hàng, giới truyền thông và các đối tác chiến lược của BYD Võ Văn Kiệt. Khu vực trưng bày chính được thiết kế hiện đại, kết hợp ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng trình chiếu công nghệ cao, giúp tôn vinh vẻ đẹp năng động và tinh tế của mẫu Seal 5 DM-i.

Sức mạnh công nghệ hội tụ trong thiết kế hiện đại

Khách tham dự sự kiện được tận mắt chiêm ngưỡng BYD Seal 5 DM-i, mẫu sedan hạng C trang bị hệ truyền động hybrid tiên tiến kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện mạnh mẽ, cho công suất tổng lên tới 209 mã lực.

Điểm nhấn nổi bật của Seal 5 nằm ở công nghệ pin “Blade Battery” độc quyền của BYD, mang lại phạm vi di chuyển lên tới 1200 km và mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 3,2L/100km. Thiết kế khí động học tinh tế, khoang nội thất rộng rãi với màn hình trung tâm 12,8 inch xoay dọc, cùng các tiện ích an toàn thông minh giúp Seal 5 trở thành tâm điểm chú ý của buổi lễ.

Không khí sôi động xuyên suốt buổi lễ ra mắt

Không gian sự kiện sôi nổi với phần công bố giá và chương trình ưu đãi mua Seal 5 lên đến 90% phí vay, thu hút rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Những khách hàng đầu tiên chính thức đặt cọc BYD Seal 5 được trao mockup chìa khóa trong tiếng chúc mừng của toàn thể khách mời. Đây là dấu hiệu cho thấy sức hút mạnh mẽ của mẫu xe mới ngay từ những phút đầu ra mắt.

Không khí sự kiện đông đúc, khách hàng đánh giá cao về mẫu xe Seal 5

Bên cạnh đó, chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho các khách mời tham gia sự kiện với nhiều phần quà giá trị cao góp phần tạo nên bầu không khí phấn khởi, hào hứng.

Khách hàng ấn tượng với khả năng vận hành và công nghệ của Seal 5

Chị Linh Kwok khách hàng đã sở hữu BYD, là một trong những khách hàng tham gia buổi ra mắt SEAL 5, chia sẻ:” Mẫu xe BYD Seal 5 khiến tôi thực sự bất ngờ và choáng ngợp bởi những tính năng hiện đại được tích hợp trong xe. Thiết kế của xe hiện đại, rất hợp gu, thân thiện, và đặc biệt là công nghệ tiết kiệm năng lượng khiến tôi tin rằng đây sẽ là xu hướng của tương lai.”

Đặc biệt, tại showroom BYD Võ Văn Kiệt, khách hàng có thể trực tiếp chiêm ngưỡng, lái thử và trải nghiệm toàn bộ sản phẩm BYD, từ các mẫu xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu đến các dòng xe điện tiên tiến. Showroom được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, mang phong cách hiện đại, rộng rãi với khu vực trưng bày sang trọng, khu tư vấn riêng biệt và khu chờ tiện nghi tạo nên không gian trải nghiệm đẳng cấp cho mọi khách hàng.

BYD Seal 5 Mạnh mẽ, bứt phá giới hạn

Song song đó, BYD Võ Văn Kiệt đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng đặt cọc và trải nghiệm sớm BYD Seal 5, cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn về dịch vụ hậu mãi, bảo hành và sạc điện.

