‘Lai lịch không tầm thường’ của kẻ mang súng đột nhập nhà một lãnh đạo tỉnh Bình Phước

TPO - Người đàn ông mang súng, dao, bình xịt hơi cay… đột nhập vào nhà một lãnh đạo tỉnh Bình Phước lúc nửa đêm là một cán bộ lãnh đạo cấp xã, có vợ đang công tác trong ngành Kiểm sát. Đối tượng này cũng từng có thời gian làm Trưởng Công an xã.

Nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết, đối tượng Đỗ Tuấn Anh (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Phước), người mang hung khí đột nhập vào nhà một lãnh đạo tỉnh Bình Phước, có lai lịch “không tầm thường”.

Theo đó, Đỗ Tuấn Anh hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước); từng có thời gian giữ chức Trưởng Công an xã này, khi áp dụng chính sách công an chính quy về xã, người này không đủ tiêu chuẩn theo quy định nên chuyển công tác khác. Vợ của Đỗ Tuấn Anh hiện đang công tác trong Viện Kiểm sát huyện Lộc Ninh.

Khi đột nhập nhà một lãnh đạo tỉnh Bình Phước và bị bắt giữ, Đỗ Tuấn Anh khai trước đó vào năm 2019, hắn đã đột nhập nhà của nữ Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh tại địa chỉ phường Tân Phú (TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để trộm cắp tài sản.

Thời điểm đó, đối tượng cũng mang theo súng, đột nhập vào nhà, trói nữ Bí thư huyện rồi lấy đi một số tiền mặt, sau đó rời đi mà không làm bị thương đối với nạn nhân.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ đối tượng Đỗ Tuấn Anh để điều tra xử lý liên quan đến việc người này mang hung khí, đột nhập nhà một lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Trước đó vào lúc nửa đêm 12/2, Đỗ Tuấn Anh mang theo hung khí đột nhập vào nhà ông N.T.H. (hiện đang là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước) ở khu phố 2 (phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Tại đây, Đỗ Tuấn Anh bị phát hiện nên đã khống chế chị P.T.T.T. là người giúp việc của gia đình kể trên. Khi xảy ra vụ việc, chủ nhà lập tức gọi điện báo cho cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an thị xã Chơn Thành đã trực tiếp đến hiện trường và phân công chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp xử lý. Khi đến hiện trường, công an phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở trong nhà ông H. nên tiến hành bao vây.

Khi thấy lực lượng Công an, đối tượng đã dùng súng, dao khống chế người phụ nữ giúp việc để uy hiếp lực lượng truy bắt rồi nhanh chóng lên xe máy của đối tượng để bên hông nhà ông H. tẩu thoát.

Lực lượng Công an đã truy đuổi và bắt giữ được đối tượng khi hắn chạy đến đoạn đường Phạm Hồng Thái thuộc khu phố 9 (phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành).

Tang vật công an thu giữ gồm: 1 súng (kiểu dáng Rulo), 7 viên đạn (5 viên trong ổ xoay và 2 viên trong giỏ), 1 bình xịt hơi cay, 3 khóa số 8, 1 súng bắn điện, 1 con dao, 1 đoạn dây dù và 1 cuộn băng keo.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý theo quy định.