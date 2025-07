Kinh doanh ngoại hối bứt phá, Eximbank báo lãi 1.488 tỷ đồng nửa đầu năm 2025

6 tháng đầu năm 2025, hoạt động kinh doanh ngoại hối của Eximbank bứt phá ấn tượng với lãi thuần đạt 364,4 tỷ đồng, tăng 76,3% so với cùng kỳ. Hoạt động thanh toán quốc tế sôi động khi doanh số cán mốc 3,9 tỷ USD.

Kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế sôi động

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.488,5 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ. Trong đó, quý 2/2025, Eximbank đạt lợi nhuận 656,9 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần đạt 2.823,8 tỷ đồng 6 tháng đầu năm. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt 1.203,9 tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ góp phần đẩy lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lên 338,3 tỷ đồng, tăng 43,8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2025, hoạt động kinh doanh ngoại hối là điểm sáng bứt phá của Eximbank với lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 364,4 tỷ đồng, tăng 76,3% so với cùng kỳ năm 2024. Với thế mạnh truyền thống về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, hoạt động thanh toán quốc tếtại Eximbank diễn ra sôi động khi doanh số cán mốc 3,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Các hoạt động khác cũng mang về 250,3 tỷ đồng cho Eximbank. Sáu tháng đầu năm, tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,47%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 4,55%.

Chi phí hoạt động của Eximbank được kiểm soát ở mức 1.959 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động tăng chủ yếu do chi phí nhân viên, thuê nhà và khấu hao.

Chi phí dự phòng ghi nhận giảm xuống 328,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 34,6% so với cùng kỳ, do chất lượng tài sản của các khoản vay tăng lên và không phát sinh một số khoản trích lập dự phòng. Trong bối cảnh nợ xấu của ngành Ngân hàng tăng mạnh, với các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt trong công tác kiểm soát, xử lý nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay của Eximbank được kiểm soát ở mức 2,66% tại ngày 30/6/2025.

Tín dụng tăng 9,8%

Tại ngày 30/6/2025, quy mô tổng tài sản của Eximbank tiếp tục tăng trưởng, đạt 256.442 tỷ đồng, tăng 6,95% tương ứng tăng 16.673 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 225.517 tỷ đồng, tăng 7,36 % so với đầu năm. Trong đó, tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) đạt 24.141 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm.

Tín dụng Eximbank tăng trưởng tích cực 9,8% lên mức 184.663 tỷ đồng, tập trung vào nhóm các khách hàng xuất nhập khẩu, tín dụng tiêu dùng... theo đúng định hướng của Chính phủ và NHNN. Tín dụng tăng 9,8% cũng phản ánh nhu cầu của doanh nghiệp và người dân cũng như động lực tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam.

06 tháng đầu năm 2025, Eximbank thực hiện hoạt động kinh doanh đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động theo đúng quy định của NHNN, trong đó, tỷ lệ an toàn vốn CAR dao động quanh ngưỡng 12% (luôn cao hơn mức quy định 8% của NHNN), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn luôn duy trì thấp hơn so với mức giới hạn của NHNN tối đa 30%; tỷ lệ LDR luôn đảm bảo dưới 85% theo quy định NHNN.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Eximbank đã thực hiện được 28,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua (mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.188 tỷ đồng).

6 tháng đầu năm nay, Eximbank tiếp tục đẩy mạnh xây dựng ngân hàng số với việc vận hành hệ thống Core thẻ mới vào tháng 5/2025. Eximbank được vinh danh là “Leading Licensee in Merchant Sale Volume 2024” (Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ năm 2024). Hồi tháng 4/2025, Eximbank đạt giải thưởng Sao Khuê 2025 với hai giải pháp công nghệ ESale và BPM - nhờ tính ứng dụng thực tiễn và khả năng cải thiện trải nghiệm khách hàng - những yếu tố trở thành chuẩn mực trong ngành ngân hàng số.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, Eximbank còn tích cực trong các hoạt động cộng đồng khi tổ chức Giải chạy Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2025 thu hút hơn 5.000 vận động viên; Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt máu hôm nay trao niềm hy vọng – cùng Eximbank kiến tạo tương lai”; Chương trình tri ân tại Quảng Trị - Thừa Thiên Huế...

Giảm lãi suất đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp

Thống kê lãi suất cho vay bình quân Eximbank tháng 6/2025 ở mức 7,1%/năm, trong đó khối khách hàng doanh nghiệp chỉ 6.61%/năm. Đây là mức lãi suất thấp so với mặt bằng chung của các ngân hàng thương mại, thể hiện rõ cam kết của Eximbank trong việc đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Đại diện Eximbank khẳng định, năm 2025 ngân hàng đã tích cực hạ lãi suất cho vay, dành nhiều chương trình hỗ trợ cho khối doanh nghiệp SME bám sát theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Quy mô khách hàng Eximbank không ngừng tăng lên

Quy mô khách hàng Eximbank đã có sự tăng trưởng so với đầu năm, chủ yếu là khối khách hàng cá nhân, tổng số lượng khách hàng hiện hữu của ngân hàng là khoảng 2,6 triệu khách hàng.

Củng cố nội lực, tạo đà bứt phá

Eximbank đang ở năm “bản lề” đặt nền móng cho sự bứt phá mạnh mẽ giai đoạn 2026 – 2030. Ngân hàng xác định tập trung củng cố nền tảng, thúc đẩy chuyển đổi toàn diện, tạo đà cho tăng trưởng bền vững.

Hiện Eximbank đang làm việc với các đối tác tư vấn và đội ngũ chuyên gia quốc tế để tái cấu trúc toàn diện ngân hàng, xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn, lấy khách hàng là trọng tâm, đồng thời với việc tăng cường hệ thống kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro.

Hiện Eximbank cũng đang chuẩn bị cho quá trình chuyển trụ sở chính ra Hà Nội sau khi được Ngân hàng nhà nước chấp thuận. Đây là bước ngoặt chiến lược trong quá trình tái cơ cấu, tái định vị thương hiệu và nâng tầm vị thế Eximbank trên thị trường. Quyết định này phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, định hướng phát triển Eximbank trở thành một ngân hàng có quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh cao, minh bạch và hiệu quả hơn.