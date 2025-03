Kim Soo Hyun vướng tin hẹn hò Kim Sae Ron khi cô mới 15 tuổi

TPO - Thông tin Kim Soo Hyun hẹn hò với một diễn viên nhí mới học cấp hai khiến cho hàng triệu khán giả chấn động. Ngoài ra, Kim Soo Hyun cũng nhiều lần đòi nợ Kim Sae Ron.

Ngày 10/3, Sina đưa tin YouTuber nổi tiếng Hàn Quốc Garo Saero đã đưa những thông tin chấn động về mối tình giữa hai diễn viên Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron trong một buổi phát sóng trực tiếp. Theo Garo Saero, những thông tin trên được một người dì của nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron cung cấp.

Cụ thể, người thân tiết lộ Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron đã hẹn hò từ khi nữ diễn viên mới 15 tuổi. Thời điểm đó, Kim Soo Hyun đã 27 tuổi. Cả hai ở bên nhau 6 năm.

Trước đó, Kim Sae Ron từng là nghệ sĩ của Gold Medalist - công ty quản lý do Kim Soo Hyun và anh họ Lee Sarang thành lập. Năm 2022, nữ diễn viên vướng bê bối do say rượu lái xe gây tai nạn. Cô phải bồi thường 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng), số tiền này do công ty quản lý chi trả. Tuy nhiên, do Kim Sae Ron mất hết danh tiếng, nên công ty Gold Medalist đã chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên.

Lúc đầu, Kim Sae Ron hứa hoàn trả lại khoản nợ 700 triệu won. Tuy nhiên, do cô không thể hoạt động nghệ thuật, chỉ làm việc chân tay và liên tục bị công kích, khả năng trả nợ của Kim Sae Ron rất khó khăn. Những ngày cuối đời, cô bị chính bạn trai cũ và công ty kiện ra tòa đòi hoàn lại số tiền trên.

Đáng chú ý, Kim Sae Ron đã qua đời vào ngày 16/2, trùng với ngày sinh nhật của Kim Soo Hyun, dẫn tới nhiều suy đoán về cái chết của nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, vào tháng 3/2024, Kim Sae Ron đã lỡ tay đăng một hình ảnh thân mật với Kim Soo Hyun lên mạng xã hội. Kim Soo Hyun lúc đó đã phủ nhận chuyện hẹn hò, còn Kim Sae Ron cho biết cô sẽ sắp xếp lại quan điểm và lên tiếng sau.

Tuy nhiên, hiện tại một bức thư được cho là do Kim Sae Ron viết nhưng không được công khai đã được bật mí. Trong thư, Kim Sae Ron giải thích tỉ mỉ về mốc thời gian ở bên Kim Soo Hyun.

"Về tin đồn hẹn hò đang được lan truyền trên báo chí, tôi muốn làm rõ một số điểm không đúng. Bức ảnh được đăng trên story là ảnh từ năm 2016. Chúng tôi đã bắt đầu vào ngày 19/11/2015 và kết thúc vào ngày 7/7/2021. Khi đó, tôi 16 tuổi (tính cả tuổi mụ), còn đối phương 28 tuổi. Mối quan hệ này đã kết thúc sau 6 năm", Kim Sae Ron viết.

Gia đình nữ diễn viên bày tỏ họ muốn Kim Soo Hyun phải chịu một phần trách nhiệm vì đã khiến con gái gặp nhiều áp lực và quyết định tự tử vào đúng ngày sinh nhật anh.

Mới nhất, Kim Soo Hyun đã lên tiếng phủ nhận việc từng hẹn hò Kim Sae Ron và khẳng định sẽ kiện những người tung tin thất thiệt ra tòa.