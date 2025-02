Bi kịch Kim Sae Ron: 'Xã hội Hàn Quốc khắc nghiệt không khác gì trò chơi con mực'

TPO - Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25, gây sóng dư luận về việc giải quyết vấn đề xã hội đối với người nổi tiếng. Cái chết của cô gióng lên hồi chuông về sự thiếu công bằng và lòng khoan dung.

Sự ra đi của nữ diễn viên Kim Sae Ron ở tuổi 25 đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích về sự thù ghét quá mức mà cô phải chịu đựng trên mạng xã hội. Nhiều lời kêu gọi xã hội cần suy ngẫm về những phán xét khắc nghiệt mà các nghệ sĩ thường xuyên phải đối mặt.

"Xã hội khắc nghiệt không khác gì trò chơi con mực"

Giáo sư Đại học Yale bày tỏ sự tiếc thương và lên tiếng chỉ trích cách xã hội đối xử khắc nghiệt với cá nhân mắc sai lầm. Cái chết của Kim Sae Ron gióng lên hồi chuông suy ngẫm về tiêu chuẩn kép của xã hội đối với người nổi tiếng.

Trước thông tin nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25, giáo sư tâm thần học Na Jong Ho của Đại học Yale - người từng xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block - đã bày tỏ sự tiếc thương và lên tiếng chỉ trích cách xã hội đối xử khắc nghiệt với cá nhân mắc sai lầm, ví tình cảnh này như "Trò chơi con mực" ngoài đời thực.

Chia sẻ quan điểm, giáo sư Na nói trên trang cá nhân: "Lái xe khi say rượu là hành vi sai trái nghiêm trọng. Tuy nhiên, một xã hội vùi dập hoàn toàn một con người, không cho họ cơ hội sửa chữa và đứng lên lần nữa, thì đó không phải là xã hội lành mạnh. Cách chúng ta thẳng tay loại bỏ những người mắc sai lầm hoặc tụt lại phía sau, rồi cứ thế tiếp tục tiến về phía trước như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến tôi cảm thấy xã hội này chẳng khác nào phiên bản khổng lồ của Trò chơi con mực".

Ông tiếp tục cho biết: "Sự ra đi của Kim Sae Ron mang đến cảm giác như cô ấy đã bị đẩy đến bờ vực thẳm. Tin tức cuối tôi đọc về cô ấy là bài báo nói cô ấy phải làm thêm vì khó khăn tài chính. Tôi cũng nhớ rằng quán cà phê nơi cô ấy làm việc từng bị bủa vây bởi những bình luận ác ý. Bao nhiêu mạng sống nữa sẽ phải mất đi trước khi chúng ta dừng lại việc áp đặt sự xấu hổ mang tính hủy hoại mà không để cho họ một không gian để thở? Đây là lúc xã hội cần cuộc đối thoại nghiêm túc”.

Sae Ron vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu tại quận Gangnam, Seoul vào tháng 5/2022. Cô bị phạt 20 triệu won (khoảng 15.000 USD) và buộc phải dừng mọi hoạt động. Thời điểm đó, các nền tảng trực tuyến tràn ngập những bình luận tiêu cực.

Nỗ lực trở lại vào tháng 4 năm ngoái với vở kịch đã bị hủy bỏ do cô tiếp tục đối mặt với làn sóng chỉ trích từ công chúng. Sự thù ghét dai dẳng khiến Kim từng đăng một đoạn video ngắn trên Instagram với lời cầu xin: "Mọi người không thể dừng lại được sao?".

Tiêu chuẩn kép với nghệ sĩ và sự bênh vực muộn màng

Cái chết của “thiên tài diễn xuất” đã khiến công chúng bắt đầu bàn luận về sự khắc nghiệt mà các nghệ sĩ phải đối mặt. Các fan của nữ diễn viên đã đăng tải tuyên bố trên cộng đồng trực tuyến DC Inside, trong đó viết:

"Kim Sae Ron đã nhận lỗi, xin lỗi và cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình. Tuy nhiên, sự thù ghét và sự thờ ơ của công chúng mà cô phải chịu đựng đã vượt quá sức chịu đựng của bất kỳ ai. Khi chúng ta nhìn thấy các chính trị gia phạm tội nghiêm trọng hơn nhiều mà vẫn sống tự do, không phải chịu cùng mức độ chỉ trích, chúng ta không tránh khỏi nghi ngờ về sự thiếu công bằng trong cách xã hội đối xử với các nghệ sĩ”.

Vụ tai nạn lái xe của Kim Sae Ron năm đó khiến trạm biến áp bị hỏng, dẫn đến mất điện trong ba giờ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cửa hàng xung quanh. Việc mất điện không chỉ khiến các giao dịch thẻ bị gián đoạn mà còn gây ra nhiều bất tiện khác.

Ngay sau vụ việc, Kim Sae Ron đã thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi đến công chúng. Cô đăng tải bức thư tay lên Instagram, bày tỏ sự hối hận sâu sắc và khẳng định không có lời biện minh nào cho hành động này. Đồng thời, nữ diễn viên cũng cam kết chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại do vụ tai nạn gây ra.

Hôm 17/2, Kukmin Ilbo cho hay Kim Sae Ron đã giữ đúng lời hứa của mình. Cô đã trực tiếp đến thăm cả 57 cửa hàng bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Bài báo nhấn mạnh đây là hành động hiếm thấy đối với người nổi tiếng. Một trong những chủ cửa hàng còn bày tỏ sự bất ngờ khi nữ diễn viên đích thân đến gặp họ: "Tôi đã rất sốc khi Kim Sae Ron đến xin lỗi trực tiếp”.

Dù thế, bài viết này bị cho là quá muộn màng khi Kim Sae Ron đã không còn.

Thời điểm đó, danh tiếng của Kim Sae Ron chịu hậu quả nặng nề sau vụ tai nạn dù đã xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Nữ diễn viên gặp khó khăn tài chính do mọi hoạt động bị đình trệ. Cô phải đối mặt với các khoản phạt từ hợp đồng quảng cáo và bồi thường thiệt hại.

Theo tuyên bố, YouTuber này đã đăng tải một video chỉ trích Kim Sae Ron sau khi cô đăng tải một số bức ảnh liên quan đến chủ đề đám cưới trên mạng xã hội vào tháng Giêng, với tiêu đề: "Kim Sae Ron lại tự xóa... Đã biến mất sau tin đồn kết hôn? Cố gắng liên hệ trực tiếp với cô ấy". Trong video, anh ta khẳng định đã cố gắng liên lạc với Kim Sae Ron nhưng không thành công, đặt câu hỏi về sự chân thành của cô trong việc tự kiểm điểm. Sau đó, danh tính của anh ta được netizen phát hiện là Lee Jin Ho.

YouTuber Lee Jin Ho, người từng đăng tải nhiều video chỉ trích Kim Sae Ron đã xóa/ẩn các video về nữ diễn viên sau khi cô qua đời. Có thông tin gia đình Kim Sae Ron đang thu thập và tổng hợp các tài liệu liên quan để chuẩn bị cho hành động pháp lý nếu cần thiết.

Kim Sae Ron được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Seongsu-dong, quận Seongdong, vào lúc 16h54 chiều 16/2. Các cơ quan xác nhận cô đã đưa ra lựa chọn cực đoan, không để lại thư tuyệt mệnh. Tang lễ của cố diễn viên diễn ra vào sáng 19/2.