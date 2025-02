Thiên tài diễn xuất Kim Sae Ron tử vong tại nhà

TPO - Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Sae Ron được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của cô. Kim Sae Ron mới 25 tuổi.

Ngày 16/2, Sport Khan thông tin nữ diễn viên Kim Sae Ron đã qua đời.

Sở cảnh sát Seongdong (Seoul) cho biết Kim Sae Ron được tìm thấy vào lúc 4h54 chiều tại căn hộ của cô. Trước đó, một người bạn - người đã có hẹn gặp cô nhưng không nhận được phản hồi - đã báo cảnh sát.

Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu của việc đột nhập hay hành vi phạm tội nào. Đại diện cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đang điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc".

Nữ diễn viên từng gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng say rượu vào tháng 5/2022. Cô đâm vào một công trình trên đường ở khu vực Gangnam rồi bỏ trốn. Với hành vi này, cô bị tuyên phạt 20 triệu won. Kể từ đó, Kim Sae Ron ngừng hoạt động và sống kín tiếng.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, từng được mệnh danh là "thiên tài diễn xuất" của Hàn Quốc. Cô gia nhập giới giải trí từ khi còn nhỏ, năm 2009 đóng phim cùng tài tử Won Bin trong The Man From Nowhere, tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu 41 triệu USD.

Tại Lễ trao giải Rồng Xanh 2014, Kim Sae Ron thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc, trở thành sao nữ trẻ nhất lịch sử được đề cử Ảnh hậu Baeksang lúc mới 14 tuổi.