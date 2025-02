Dự định dang dở của Kim Sae Ron trước khi qua đời ở tuổi 25

TPO - Diễn viên Kim Sae Ron đột ngột qua đời khiến showbiz Hàn bàng hoàng. Trước khi mất, nữ diễn viên có kế hoạch tái xuất showbiz và mở quán cà phê.

Isplus đưa tin nữ diễn viên Kim Sae Ron được phát hiện gục ngã tại nhà riêng ở quận Seongdong, Seoul, vào chiều 16/2. Dù được đưa đi cấp cứu, cô không thể qua khỏi.

Khi được tìm thấy, Sae Ron đã trong tình trạng ngừng tim. Cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu đột nhập hay án mạng, bước đầu nhận định cô có thể đã tự vẫn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo E-Daily, Kim Sae Ron gần đây đã đổi tên thành Kim Ah Im, chuẩn bị mở quán cà phê cùng bạn bè và lên kế hoạch trở lại giới giải trí. Một người thân chia sẻ: “Cô ấy mong muốn bắt đầu lại từ đầu, tin tức này thực sự quá sốc".

Kim Sae Ron bước chân vào giới giải trí năm 2001 với vai trò người mẫu ảnh bìa tạp chí. Năm 2010, cô nổi danh qua bộ phim Người đàn ông bí ẩn, sau đó tham gia nhiều tác phẩm như The Neighbor, A girl at my door, Mirror of the Witch…

Năm 2022, Kim vướng vào bê bối lái xe khi say rượu, đâm vào trạm biến áp khiến khu vực Sinsa-dong và Apgujeong-dong, Gangnam bị mất điện suốt 4 tiếng rưỡi, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xung quanh. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn của cô lên đến 0,2%, vượt xa mức thu hồi bằng lái (0,08%). Cô bị tuyên phạt 20 triệu won vào tháng 4/2023.

Sau vụ việc, Kim gần như biến mất khỏi showbiz. Netflix đã cắt phần lớn cảnh quay của cô trong Bloodhounds (2023), còn kế hoạch trở lại với vở kịch Dongchimi cũng thất bại trước làn sóng chỉ trích. Dù xác nhận tham gia phim Guitar Man, dự kiến ra rạp trong nửa đầu năm nay, nhưng cô đã ra đi trước khi có thể trở lại màn ảnh.

Thời gian qua, Sae Ron tiếp tục đối mặt với nhiều tranh cãi. Cô từng bị chỉ trích vì tổ chức tiệc sinh nhật dù đang trong thời gian tự kiểm điểm, bị nghi ngờ nói dối về hoàn cảnh khó khăn khi làm thêm ở quán cà phê. Ngoài ra, hình ảnh cô chơi poker tại quán bar cũng gây phản ứng trái chiều.

Trên mạng xã hội, ngôi sao 25 tuổi từng khiến dư luận xôn xao với tin đồn hẹn hò diễn viên Kim Soo Hyun, sau đó gây hiểu lầm về chuyện kết hôn khi đăng ảnh cùng bạn bè với chú thích "Marry" (cưới). Cô nhanh chóng xóa bài nhưng càng khiến công chúng nghi ngờ.

Dù nỗ lực tìm cơ hội quay lại showbiz, cuối cùng Kim Sae Ron mãi ra đi ở tuổi 25, để lại nhiều tiếc nuối.