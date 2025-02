Người đẩy Kim Sae Ron vào bước đường cùng

TPO - Những năm tháng cuối đời của Kim Sae Ron vất vả và chịu nhiều áp lực. Gia đình nữ diễn viên quá cố quyết định kiện kẻ đẩy cô đến bước đường cùng ra tòa.

Ngày 18/2, Naver đưa tin gia đình nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron thông báo sẽ kiện YouTuber A ra tòa vì đã tung nhiều thông tin thất thiệt, dẫn dắt dư luận làm tổn hại tới danh tiếng của Kim Sae Ron. Người này đã khiến Kim Sae Ron chịu nhiều áp lực và nhận những lời chỉ trích tới mức cô nghĩ quẩn.

Cha của Kim Sae Ron cho biết con gái ông đã phải chịu đựng những tổn thương tâm lý nghiêm trọng do loạt video của YouTuber A, tên thật Lee Ji Ho. Sau khi Kim Sae Ron vướng scandal, cô cố gắng làm nhiều công việc chân tay để trang trải cuộc sống. Nhưng Lee Ji Ho không để nữ diễn viên được yên ổn mà liên tiếp cập nhật tình hình của Kim Sae Ron. Không những vậy, Lee Ji Ho còn có những bình luận dẫn dắt công chúng, khiến dư luận quay lại chỉ trích ngôi sao sinh năm 2000.

Theo Hiệp hội Phòng chống tự tử Hàn Quốc, hành động của YouTuber Lee Ji Ho đã xâm phạm quyền riêng tư của nữ diễn viên và khiến tâm lý của cô càng thêm bất ổn.

Ngoài ra, trước đó Kim Sae Ron đã đăng một bức ảnh kề má với nam diễn viên Kim Soo Hyun. Lee Ji Ho đã đưa ra nhiều nhận xét về mối quan hệ của cả hai. Ông này còn kể rằng đã cố gắng liên lạc với Kim Sae Ron nhưng cô không trả lời. Sau đó, Lee Ji Ho đặt nghi vấn về sự chân thành của Kim Sae Ron trong quá trình hối lỗi sau vụ tai nạn.

Chính những video như trên đã khiến Kim Sae Ron ngày càng bị chỉ trích nhiều hơn, khiến cô không còn đường quay lại giới giải trí. Trong khi đó, Kim Sae Ron đang nợ công ty quản lý cũ 700 triệu won (hơn 12,3 tỷ đồng), nhưng do không tìm được công việc ổn định nên nữ diễn viên không có khả năng trả nợ.

Hiệp hội Phòng chống tự tử Hàn Quốc cho biết đang thu thập bằng chứng và sẵn sàng hỗ trợ gia đình Kim Sae Ron nếu họ quyết định thực hiện hành động pháp lý. Sau khi Kim Sae Ron qua đời, Lee Ji Ho đã nhanh chóng xóa hết video liên quan đến nữ diễn viên quá cố trên trang cá nhân.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, từng được mệnh danh là "Thần đồng diễn xuất" của màn ảnh Hàn. Với bộ phim A Brand New Life (2009), Kim Sae Ron đã gây ấn tượng mạnh, trở thành nữ diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc từng được mời tới tham dự Liên hoan phim Cannes. Một năm sau, Kim Sae Ron nổi tiếng khắp châu Á với vai cô bé Somi có hoàn cảnh éo le trong phim điện ảnh The Man from Nowhere, đóng cặp với tài tử Won Bin.

Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 2000 "lên như diều gặp gió" kể từ đó. Kim Sae Ron được mệnh danh là "thiên tài diễn xuất", viên ngọc sáng của màn ảnh Hàn. Một số tác phẩm nổi bật khác của cô có thể kể đến A Girl at My Door, Mirror of the Witch, Snowy Road... Ngày 16/2, Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 25 tuổi.