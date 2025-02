Món nợ không thể trả của Kim Sae Ron

TPO - Nữ diễn viên Kim Sae Ron đột ngột qua đời ở tuổi 25. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề trong cuộc sống của cô chưa được giải quyết.

Naver đưa tin ngày 16/2, nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 25 tuổi. Thông tin ngôi sao điện ảnh tài năng qua đời khiến nhiều người bàng hoàng và xót xa. Đặc biệt, trước khi mất, Kim Sae Ron còn rất nhiều tiếc nuối.

Naver cho biết thêm tháng 4/2022, Kim Sae Ron gây tai nạn giao thông từ đó sự nghiệp sa sút. Cô bị khán giả tẩy chay, nhiều người vì thất vọng đã quay sang chỉ trích nữ diễn viên thậm tệ. Trong một lần, Kim Sae Ron tâm sự: "Những lời chỉ trích mà tôi phải chịu đựng vượt quá giới hạn của con người".

Sự quay lưng của khán giả khiến Kim Sae Ron mất đi nhiều cơ hội làm việc trong giới giải trí. Theo Naver, nữ diễn viên phải đền bù thiệt hại cho các nhãn hàng, các nhà sản xuất phim với số tiền phạt lên tới 700 triệu won (khoảng 12,3 tỷ đồng). Trước đó, công ty quản lý Gold Medalist đã đứng ra chi trả số tiền giúp Kim Sae Ron và nữ diễn viên cũng hứa hoàn trả lại số tiền nợ này khi rời công ty.

Tuy nhiên, sau scandal, Kim Sae Ron bị ngành giải trí tẩy chay nên không có cơ hội kiếm tiền. Dư luận Hàn Quốc rất khắt khe với những ngôi sao vướng tai tiếng, bên cạnh đó, Kim Sae Ron không tìm được công việc có mức lương cao. Cô phải đi làm bồi bàn, hướng dẫn viên diễn xuất, bán hàng nhưng vẫn không đủ để trả nợ.

Luật sư của Kim Sae Ron còn cho biết thêm số tiền thù lao nữ diễn viên kiếm được trước đó đều dùng vào quỹ kinh doanh của mẹ Kim Sae Ron và chi phí sinh hoạt gia đình. Chính vì vậy, dù đóng phim nhiều năm, khi vướng scandal Kim Sae Ron nhanh chóng trở nên chật vật.

Theo E-Daily, Kim Sae Ron gần đây đã đổi tên thành Kim Ah Im, chuẩn bị mở quán cà phê cùng bạn bè và lên kế hoạch trở lại giới giải trí. Một người thân chia sẻ: “Cô ấy mong muốn bắt đầu lại từ đầu, tin tức này thực sự quá sốc". Ngoài ra, cô còn tham gia phim ngắn Guitar Man, chuẩn bị phát sóng vào năm nay.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, từng được mệnh danh là "Thần đồng diễn xuất" của màn ảnh Hàn. Với bộ phim A Brand New Life (2009), Kim Sae Ron đã gây ấn tượng mạnh, trở thành nữ diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc từng được mời tới tham dự Liên hoan phim Cannes. Một năm sau, Kim Sae Ron nổi tiếng khắp châu Á với vai cô bé Somi có hoàn cảnh éo le trong phim điện ảnh The Man from Nowhere, đóng cặp với tài tử Won Bin.

Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 2000 "lên như diều gặp gió" kể từ đó. Kim Sae Ron được mệnh danh là "thiên tài diễn xuất", viên ngọc sáng của màn ảnh Hàn. Một số tác phẩm nổi bật khác của cô có thể kể đến A Girl at My Door, Mirror of the Witch, Snowy Road...