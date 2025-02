Nguyên nhân Kim Sae Ron tử vong tại nhà

TPO - Kim Sae Ron qua đời đột ngột khiến nhiều người bàng hoàng. Thậm chí, cô còn mời bạn tới nhà vào buổi chiều.

Ngày 17/2, Naver và loạt báo Hàn Quốc đã đưa tin chấn động về cái chết của nữ diễn viên Kim Sae Ron. Cô qua đời ở tuổi 25 và được phát hiện trong tình trạng đã ngừng tim tại nhà riêng vào khoảng 16h54.

Theo Sở cảnh sát quận Seongdong, Seoul, khi được tìm thấy, cô đã trong tình trạng bất tỉnh và ngừng tim. Dù được đưa tới bệnh viện cứu chữa ngay lập tức nhưng nữ diễn viên không qua khỏi.

Bên cạnh đó, phía cảnh sát đưa ra thông báo ban đầu cho biết: "Không có dấu hiệu phạm tội hay đột nhập tại hiện trường". Nguyên nhân ngừng tim của Kim Sae Ron được cho là có liên quan tới lối không không lành mạnh, nghiện rượu và hút thuốc của nữ diễn viên. Những thói quen xấu này có ảnh hưởng không tốt khiến tim có thể ngừng đột ngột dẫn tới đột quỵ.

Theo Naver, Kim Sae Ron không có dấu hiệu tự tử bởi nữ diễn viên còn đang tích cực tìm kiếm cơ hội quay lại giới giải trí. Một người bạn tiết lộ trước khi qua đời, Kim Sae Ron còn mời bạn đến nhà để bàn công việc. Bên cạnh đó, tháng 10/2024, nữ diễn viên tham gia một bộ phim ngắn dự kiến ra mắt vào thời gian tới. Đây là cơ hội để cô quay trở lại đóng phim.

Mặt khác, theo truyền thông Hàn Quốc, tang lễ của Kim Sae Ron bắt đầu từ ngày 17/2. Sẽ có một địa điểm cho người hâm mộ và khán giả tưởng niệm nữ diễn viên quá cố. Đến ngày 19/2 là lễ tang chính thức.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, từng được mệnh danh là "Thần đồng diễn xuất" của màn ảnh Hàn. Với bộ phim A Brand New Life (2009), Kim Sae Ron đã gây ấn tượng mạnh, trở thành nữ diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc từng được mời tới tham dự Liên hoan phim Cannes. Một năm sau, Kim Sae Ron nổi tiếng khắp châu Á với vai cô bé Somi có hoàn cảnh éo le trong phim điện ảnh The Man from Nowhere, đóng cặp với tài tử Won Bin.

Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 2000 "lên như diều gặp gió" kể từ đó. Kim Sae Ron được mệnh danh là "thiên tài diễn xuất", viên ngọc sáng của màn ảnh Hàn. Một số tác phẩm nổi bật khác của cô có thể kể đến A Girl at My Door, Mirror of the Witch, Snowy Road...

Bi kịch xảy ra khi Kim Sae Ron gây tai nạn trong tình trạng say xỉn vào tháng 5/2022. Người đẹp Gen Z còn đâm vào trạm biến áp rồi bỏ chạy. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến khu vực lân cận bị mất điện, đèn giao thông không hoạt động và nhiều cơ sở kinh doanh bị tổn thất.

Trong phiên tòa vào tháng 5/2023, cô bị tuyên phạt 20 triệu won (14.900 USD). Dù đã viết tâm thư xin lỗi và hứa bỏ rượu, Kim Sae Ron không được cư dân mạng tha thứ. Trong showbiz Hàn Quốc, say rượu mà vẫn lái xe còn gây tai nạn bị xem như "án tử" cho sự nghiệp. Cô buộc phải rút khỏi đoàn phim Hunting Dogs, Bloodhounds, ngoài ra còn bị KBS cấm sóng.