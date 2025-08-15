Kiểm soát bệnh Chikungunya ngay từ cửa khẩu, ngăn lây lan cộng đồng

TPO - Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya diễn ra phức tạp, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu biên giới Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp phòng tránh.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, trong 8 tháng đầu năm, địa phương không ghi nhận dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, với vị trí là tỉnh biên giới có các cửa khẩu giáp với Trung Quốc, trong đó có cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nơi lưu lượng người và hàng hóa qua lại lớn, tiềm ẩn nguy cơ dịch xâm nhập ở mức cao, các đơn vị chuyên môn tích cực triển khai duy trì giám sát dịch tại các khu vực nóng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế tại cửa khẩu và báo cáo nhanh các ca nghi ngờ lên tuyến trên (nếu có).

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế và Lạng Sơn làm việc tại khu vực biên giới Lạng Sơn.

Ông Hoàng Phúc Sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ngay sau khi nhận cảnh báo từ Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh, đơn vị đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Chikungunya: phát tờ rơi, pa-nô, áp-phích, trực tiếp tuyên truyền với người dân và du khách xuất nhập cảnh. Thiết lập phòng cách ly sẵn sàng ứng phó khi xuất hiện ca bệnh. Phía Trung Quốc cũng chủ động kiểm soát dịch, hạn chế tiếp xúc trực tiếp người với người và tổ chức khu trung chuyển hàng hóa để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Trong chuyến thị sát tại Lạng Sơn, ở cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Trạm Y tế xã Đồng Đăng trong ngày 14/8, đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Võ Hải Sơn dẫn đầu, đã nhấn mạnh cần quản lý chặt chẽ lộ trình người và phương tiện xuất nhập cảnh, khoanh vùng và xử lý kịp thời nếu có ca bệnh; khu vực cách ly phải trang bị màn chống muỗi, vì Chikungunya lây truyền qua muỗi, không lây trực tiếp từ người sang người. Đây là hoạt động nhằm siết chặt kiểm soát ngay từ tuyến đầu, ngăn ngừa nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan ra cộng đồng.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thị sát tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: SKĐS

Về lý do chọn Lạng Sơn là địa bàn kiểm tra, ông Sơn cho biết Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn giải pháp phòng chống và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Trong đó, Lạng Sơn là địa phương có giao lưu, qua lại trực tiếp với Trung Quốc - nơi hiện ghi nhận khoảng 9.000 ca mắc - nên tiềm ẩn nguy cơ bệnh xâm nhập.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Lạng Sơn nói riêng và các tỉnh, thành phố giáp biên giới nói chung phải giám sát dịch tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, đặc biệt với người từ vùng dịch trở về, nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh từ sớm, từ xa.