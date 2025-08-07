Khuyến cáo sử dụng tính năng 'Đặt ngưỡng cảnh báo' trên App EVNHANOI trong những ngày nắng nóng kéo dài

Tháng 8 bắt đầu với đợt nắng nóng gay gắt tại Hà Nội, khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng mạnh, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) ghi nhận sản lượng tiêu thụ điện trên toàn thành phố liên tục tăng cao, xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng.

Chỉ trong 4 ngày, sản lượng tiêu thụ đã tăng thêm hơn 25,5 triệu kWh, tương đương 26,5%, phản ánh rõ xu hướng gia tăng đột biến trong việc sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, tủ lạnh, quạt… trong điều kiện thời tiết cực đoan. Đây cũng là mức sản lượng cao nhất từ đầu năm đến nay tại Hà Nội.

Không chỉ sản lượng, công suất tiêu thụ điện toàn thành phố cũng tiếp tục phá vỡ các mốc kỷ lục trước đó. Cụ thể: nếu như ngày 30/7/2025, mức tiêu thụ đạt đỉnh 5.608,6 MW thì chỉ sau chưa đầy một tuần, vào lúc 13h34 ngày 04/8/2025, công suất tiếp tục lập đỉnh mới với con số 5.992 MW - tăng 6,8% chỉ trong vòng 5 ngày và tăng gần 14% so với đỉnh năm 2024.

Sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Thủ đô những ngày vừa qua

Nguyên nhân chính của mức tiêu thụ tăng cao là do thời tiết nắng nóng liên tục trong nhiều ngày, kết hợp với kỳ nghỉ hè khiến thời gian sử dụng thiết bị điện trong gia đình kéo dài hơn, đặc biệt là nhóm thiết bị làm mát. Các thiết bị như điều hòa thường phải hoạt động hết công suất để duy trì nhiệt độ ổn định, khiến điện năng tiêu thụ tăng mạnh ngay cả khi thời lượng sử dụng không đổi. Theo viện nghiên cứu Berkeley, California, Mỹ: những thiết bị chưa rút phích, dù không sử dụng, cũng sẽ tiêu thụ khoảng 5% - 10% lượng điện năng tiêu thụ trong gia đình.

EVNHANOI khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện từ 12h00 ÷ 15h00 và từ 22h00 ÷ 24h00 hàng ngày. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26°C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt).

Song song với việc tiết kiệm điện bằng hành vi hàng ngày, EVNHANOI khuyến khích khách hàng sử dụng App EVNHANOI hoặc website evnhanoi.vn để theo dõi chỉ số điện tiêu thụ một cách dễ dàng, trực quan.

Tính năng “Đặt ngưỡng cảnh báo” trên App EVNHANOI

Đặc biệt, tính năng “Đặt ngưỡng cảnh báo” trên App EVNHANOI đang được nhiều hộ gia đình đánh giá cao. Tính năng này cho phép người dùng chủ động cài đặt mức tiêu thụ mong muốn trong tháng. Khi mức sử dụng điện vượt ngưỡng cài đặt, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo qua ứng dụng, giúp khách hàng kịp thời điều chỉnh hành vi tiêu dùng trước khi hóa đơn tăng đột biến.

Năng lượng không phải là nguồn tài nguyên vô tận, vì vậy, việc cân bằng giữa nhu cầu, thói quen và sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội, từ hành động cụ thể, tự giác của mỗi thành viên, mỗi hộ gia đình và mỗi doanh nghiệp.

Nếu có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về các cách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, khách hàng tại Hà Nội vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNHANOI qua số điện thoại 19001288 (phục vụ 24/7) để được tiếp nhận, tư vấn và giải đáp