Không để xảy ra khan hiếm hàng hóa tại nơi ảnh hưởng bão số 5

TPO - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương vừa có công văn khẩn gửi Sở Công Thương gửi các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bão số 5 (Kajiki), đề nghị bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả việc phòng ngừa và ứng phó mưa lũ.

Các đơn vị phải khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa, lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân, nhất là tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập do bão và hoàn lưu bão gây ra.

Các Sở Công Thương được yêu cầu đôn đốc doanh nghiệp, siêu thị, thương nhân xăng dầu trên địa bàn chủ động cung ứng hàng hóa và dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, tôn lợp, thép tấm…; phối hợp hệ thống siêu thị để điều chuyển nguồn hàng từ các địa phương lân cận về những điểm bán chịu ảnh hưởng của bão, tránh xảy ra tình trạng khan hiếm.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu chuyển nguồn hàng từ các địa phương lân cận về khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các đơn vị phải xác định rõ danh mục, số lượng, phương thức bảo quản, vận chuyển và phân phối để sẵn sàng đưa hàng ra thị trường khi thiên tai chia cắt địa bàn; đồng thời chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên bám sát diễn biến, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Mục tiêu là kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu. Trong tình huống thiên tai, các hành vi lợi dụng để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng… sẽ bị xử lý nghiêm.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng lưu ý các địa phương cần chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình bão lũ, đồng thời tổ chức bán hàng kịp thời (trong điều kiện đảm bảo an toàn) phục vụ nhân dân.