Xã hội

Google News

TPHCM

Khống chế người đàn ông cầm dao biểu hiện bất thường trên đường

Hương Chi
TPO - Người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm dao dọa chém khiến nhiều người đi đường hoảng hồn. Lực lượng chức năng đã bao vây, khống chế đối tượng.

Chiều 7/10, Công an phường Thới Hòa (TPHCM) cùng người dân khống chế một người đàn ông có biểu hiện không bình thường.

Trước đó, đối tượng có biểu hiện "ngáo đá", cởi trần, một tay cầm dao, một tay cầm gậy đứng trên quốc lộ 13, đoạn qua ngã tư giao với đường NE8 (phường Thới Hòa), dọa chém người tham gia giao thông, khiến nhiều người hoảng sợ.

Clip: Người đàn ông nghi "ngáo đá" dọa chém người trên đường

Phát hiện sự việc, lực lượng an ninh cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục đối tượng bỏ hung khí, nhưng người này không chấp hành.

Sau khi gây rối trên quốc lộ 13, đối tượng chạy vào khu vực có đông dân cư. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an cùng một số người dân đã vây ráp, khống chế đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.

bd-1.jpg
Đối tượng dọa chém người đi đường, nhưng may mắn chưa làm ai bị thương

Đối tượng không tỉnh táo, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình lấy lời khai.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hương Chi
#Ngáo đá và hành vi gây rối #Chống đối lực lượng chức năng #An ninh đô thị và phòng chống tội phạm #Tình trạng kích động và đe dọa bằng dao #Ứng phó khẩn cấp với đối tượng bất thường

