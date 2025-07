Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế vụ 2 xe khách tông nhau làm 3 người chết trên cao tốc

TPO - Tối 9/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Cường (42 tuổi) thường trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 08/7/2025, Trần Văn Cường điều khiển ô tô khách mang biển kiểm soát 78F – 002.64 chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết theo hướng TP Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh. Khi đi đến Km220+100 thuộc địa phận thôn 2, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, do không chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ nên xe ô tô 78F – 002.64 đã va chạm vào đuôi xe khách mang biển kiểm soát 85F – 000.37 đang dừng cùng chiều phía trước để xử lý sự cố an toàn kỹ thuật của phương tiện. Hậu quả làm 3 người chết và nhiều người bị thương, hai xe ô tô bị hư hỏng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khẩn trương xác minh, khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Cường để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Tại cơ quan Công an, Trần Văn Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.