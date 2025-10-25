Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Khởi tố người đàn ông đánh nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

An Nhiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/10, Công an phường Phước Thắng, TP.HCM đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông N.D.M (49 tuổi, ở phường Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Bị can M. là người đàn ông đã đánh nữ điều dưỡng N.P.T.A.T. tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc- Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 21 giờ 36 phút ngày 7/10, tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, các y bác sĩ nhận thấy nữ bệnh nhân N.V.S. có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở. Bác sĩ ca trực cùng ê kíp đã tích cực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân khoảng 20 phút, nhưng tình trạng bệnh nhân không khả quan, nguy cơ tử vong rất cao.

Ca trực tiếp tục hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời mời người thân vào để giải thích tình trạng bệnh; tuy nhiên, tại thời điểm này không có người nhà ở bệnh viện.

Điều dưỡng B.T.T.H. đã gọi điện thoại cho người nhà của bệnh nhân. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, ông N.D.M đi vào bệnh viện. Bác sĩ chưa kịp giải thích tình trạng bệnh thì ông M. đã quát tháo chửi mắng, có những lời lẽ nhục mạ với kíp trực. Lúc này, thấy điều dưỡng N.P.T.A.T. đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân thì bị ông M. dùng tay đánh 4 cái vào đầu và tiếp tục chửi mắng, nhục mạ nhân viên y tế.

Điều dưỡng T. bị choáng váng, tinh thần hoảng loạn không thể tiếp tục làm việc và được nhập viện điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu.

Ngay sau đó, bảo vệ bệnh viện và Công an phường Phước Thắng đã nhanh chóng có mặt mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, lập biên bản xử lý theo quy định.

An Nhiên
