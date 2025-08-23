Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố kẻ dùng tuýp sắt sát hại thành viên lực lượng bảo vệ an ninh

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an An Giang vừa khởi tố, tạm giam Lê Văn Chì (29 tuổi, ngụ xã Hội An) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tr., thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, bị Chì dùng tuýp sắt đâm tử vong.

Theo điều tra, tối 18/8, ông Nguyễn Văn Tr. (62 tuổi) đến uống cà phê tại quán gần nhà Chì (xã Hội An, tỉnh An Giang). Trước đó, ông Tr. nhiều lần mời Chì lên trụ sở làm việc vì nghi vấn sử dụng ma túy, khiến Chì bực tức.

Khoảng 30 phút sau, Chì cầm tuýp sắt nhọn lao vào quán, bất ngờ đâm ông Tr. rồi bỏ chạy. Dù được đưa đi cấp cứu, đến đêm 20/8 nạn nhân đã tử vong.

bc094c1adf8a57d40e9b-7354.jpg
Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Chì.

Sau vụ án, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo lực lượng khẩn trương truy bắt. Ngày 21/8, Chì bị trinh sát bắt giữ khi lẩn trốn tại TPHCM.

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Tr.

74fa5e93cd03455d1c12-9320.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Nhật Huy
#An Giang #giết người #lực lượng bảo vệ an ninh #khởi tố #ma túy

Xem thêm

Cùng chuyên mục