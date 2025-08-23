Khởi tố kẻ dùng tuýp sắt sát hại thành viên lực lượng bảo vệ an ninh

TPO - Công an An Giang vừa khởi tố, tạm giam Lê Văn Chì (29 tuổi, ngụ xã Hội An) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tr., thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, bị Chì dùng tuýp sắt đâm tử vong.

Theo điều tra, tối 18/8, ông Nguyễn Văn Tr. (62 tuổi) đến uống cà phê tại quán gần nhà Chì (xã Hội An, tỉnh An Giang). Trước đó, ông Tr. nhiều lần mời Chì lên trụ sở làm việc vì nghi vấn sử dụng ma túy, khiến Chì bực tức.

Khoảng 30 phút sau, Chì cầm tuýp sắt nhọn lao vào quán, bất ngờ đâm ông Tr. rồi bỏ chạy. Dù được đưa đi cấp cứu, đến đêm 20/8 nạn nhân đã tử vong.

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Chì.

Sau vụ án, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo lực lượng khẩn trương truy bắt. Ngày 21/8, Chì bị trinh sát bắt giữ khi lẩn trốn tại TPHCM.

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Tr.