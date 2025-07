Khởi tố hiệu trưởng và 5 giáo viên tại Thanh Hóa

TPO - Chiều 10/7, đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đã khởi tố bị can 5 giáo viên, 1 hiệu trưởng liên quan đến vi phạm xảy ra tại Trường THPT Tĩnh Gia 4 và THPT Ngọc Lặc (Thanh Hoá) để điều tra về hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu.