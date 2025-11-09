Khởi tố đối tượng dụ dỗ bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ nhiều lần

TPO - Lợi dụng quen biết qua mạng xã hội, người đàn ông 33 tuổi ở Cần Thơ dụ dỗ bé gái 13 tuổi ở An Giang đến nhà nghỉ và nhiều lần xâm hại.

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Nhí (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Nhí.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2025, Nhí quen biết và nảy sinh tình cảm với em Đ.N.P. (13 tuổi, ngụ xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) qua mạng xã hội.

Ngày 27/8, Nhí dụ dỗ em P. đến một nhà nghỉ ở ấp Hòn Chông (xã Kiên Lương), tại đây cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục.

Đến cuối tháng 9, gia đình em P. phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an. Từ tài liệu, chứng cứ và kết quả giám định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Huỳnh Văn Nhí.