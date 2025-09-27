Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Khởi công 3 tuyến đường tổng vốn gần 800 tỷ ở An Giang

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 27/9, An Giang khởi công đồng loạt 3 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn gần 800 tỷ đồng, mở ra “mạch máu” mới kết nối vùng Bảy Núi, giảm ùn tắc, kích hoạt du lịch - kinh tế địa phương.

Ba công trình được khởi công gồm: Dự án đường vành đai song song với đường tỉnh 942; tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam - hạng mục cầu bắc qua kênh Xáng; dự án nâng cấp, mở rộng Hương lộ 11 (kết nối trung tâm xã Tân Lập với đường tỉnh 945).

lth8609-7259.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - nhấn mạnh, việc triển khai đồng loạt 3 công trình có ý nghĩa quan trọng trong kết nối hạ tầng giao thông giữa các khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, giúp vận chuyển, lưu thông hàng hóa thuận lợi, giảm ùn tắc giao thông vào các dịp cao điểm. Đồng thời góp phần thu hút du khách đến vùng Bảy Núi, đặc biệt trong mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Ông Thức biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, chủ đầu tư, chính quyền địa phương, những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cùng các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công đã tích cực hỗ trợ công tác chuẩn bị, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ để lễ khởi công diễn ra thuận lợi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào khai thác.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, tuyến đường vành đai song song đường tỉnh 942 có tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng, dài 3,6km.

Hạng mục cầu bắc qua kênh Xáng thuộc dự án đường vòng công viên văn hóa Núi Sam có tổng vốn 425 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng Hương lộ 11 tổng vốn 222 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 22km.

Nhật Huy
