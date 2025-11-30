Khói bốc nghi ngút tại căn biệt thự ở Hà Nội, nhiều người hoảng hốt

TPO - Tối muộn 29/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn biệt thự ở phường Hà Đông, Hà Nội. Vụ việc khiến khói bốc lên nghi ngút làm nhiều người hoảng hốt.

Biệt thự nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 21h cùng ngày, tại biệt thự số 1-4 New House Xa La (phường Hà Đông, Hà Nội).

Người dân tại hiện trường cho biết, họ phát hiện khói bốc ra từ tầng 2 căn biệt thự. Lúc này, một số người trong nhà chạy ra ngoài.

Vụ việc nhanh chóng được báo cho lực lượng chữa cháy.

Bên trong khu vực xuất hiện khói.

Không lâu sau đó, 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường dập lửa.

Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập tắt.

Thông tin ban đầu vụ việc không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.