Khoảnh khắc gay cấn trong loạt trận tranh tài Giải Pickleball 'Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức'

Giải Pickleball “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong, Sở GD&ĐT Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, học hỏi và cổ vũ, động viên phong trào tập luyện môn Pickleball trên địa bàn tỉnh Nghệ An; góp phần tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong tầng lớp nhân dân.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức phát động chương trình thiện nguyện “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” và mong muốn lan toả thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng chung tay vận động nguồn lực xã hội hóa để mua, lắp đặt quạt trần cho các trường học địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An trước khi bước vào năm học mới, qua đó góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em học sinh. Đến thời điểm hiện tại Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ với số tiền 200 triệu đồng.

Tham gia giải đấu, các VĐV có cơ hội nhận được cúp và nhiều phần quà hấp dẫn, trị giá lớn đến từ các nhà tài trợ giải. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng. Trong suốt quá trình diễn ra giải, Ban tổ chức đã bố trí khu vực đồ ăn nhanh, nước uống nhằm đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên thi đấu.

Giải đấu sẽ diễn ra tại cụm sân Picklezone Vinh heritage (khu đô thị Vinh Heritage, Nghệ An) trong 2 ngày 5,6/7.