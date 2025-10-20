Khoảnh khắc bùng nổ với màn ‘kiss cam’ tại đêm nhạc Ngày Thẻ Việt Nam 2025

SVO - Không chỉ là đêm nhạc hội tụ dàn sao đình đám, sân vận động Bách khoa tối 19/10 còn 'dậy sóng’ với màn kiss cam cực đáng yêu, khiến hàng nghìn khán giả trẻ reo hò, tạo nên những khung hình vừa lãng mạn, vừa sôi động trong Ngày Thẻ Việt Nam 2025.

Âm nhạc, ánh sáng, và hàng nghìn chiếc điện thoại cùng hướng về màn hình LED khổng lồ, nơi từng cặp đôi được “gọi tên” trong vài giây đã biến cả sân vận động thành một “bữa tiệc cảm xúc”. Tiếng cổ vũ vang dội, những nụ hôn ngượng ngùng xen lẫn tiếng cười bùng nổ đã khiến phần kiss cam trở thành điểm nhấn khó quên của đêm diễn “Chạm Việt Nam” thuộc chuỗi sự kiện Sóng Fest – Ngày Thẻ Việt Nam 2025.

Giữa không khí rực rỡ, bạn sinh viên Học viện Ngân hàng bật cười khi bất ngờ xuất hiện trên màn hình: “Bọn mình chỉ đứng xem thôi, ai ngờ bị máy quay ‘bắt’ trúng. Mọi người xung quanh cổ vũ quá nên cũng phải ‘chạm nhẹ’ một cái cho không khí vui hơn. Cảm giác lúc đó vừa ngại vừa vui, đúng kiểu lễ hội của tuổi trẻ”.

Không ít khán giả khác cũng tranh thủ “bắt trend” kiss cam, tạo nên hàng loạt khung hình dễ thương, lan tỏa nhanh trên mạng xã hội chỉ trong vài phút. Hashtag #NgayTheVietNam2025 và #ChamVietNam nhanh chóng lọt top tìm kiếm, ghi lại bầu không khí sôi động và tinh thần kết nối của giới trẻ.

Các cặp đôi trong phần kiss cam tại chương trình.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, kiss cam là phần “gia vị” đặc biệt trong đêm nhạc một cách kết nối cảm xúc giữa khán giả với chương trình, đồng thời lan tỏa thông điệp “Một chạm – Vạn niềm tin” của Ngày Thẻ Việt Nam 2025: “Chúng tôi muốn mỗi cú chạm, dù là qua thẻ hay qua ánh mắt, đều gắn với niềm vui, sự tin tưởng và kết nối con người trong thời đại số”.

Không khí sôi động tại chương trình.

Cùng với kiss cam, loạt màn trình diễn của các nghệ sĩ như Đen, Anh Tú, Double2T, Ngô Lan Hương, Hà Myo... đã khiến sân vận động Bách khoa thực sự “cháy”.