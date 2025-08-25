Khi một người nào đó đang đau khổ

SVO - Bạn sẽ nói gì với một người đang đau khổ? Một số người cho rằng, tìm cách “lôi kéo” người đó tham gia vào một hoạt động khác, hoặc hỏi họ về một chuyện vui vẻ hơn, để họ sao lãng khỏi nỗi đau, sẽ là những cách có ích. Thế nhưng, khả năng lớn là những người đang đau khổ sẽ không muốn nghĩ hay làm việc gì khác cả. Mà thực tế, nhiều khi, chúng ta còn nói ra điều gì đó khiến người kia tổn thương hơn, buồn bã hơn, hoặc trở nên khó chịu.

Khi một người đang đau khổ, thì không phải dễ mà tiếp cận được họ. Cho dù thiện chí của bạn là muốn an ủi họ.

Thế nhưng, hẳn là chúng ta đã từng, hoặc rồi sẽ, ở vào vị trí cần cố gắng xoa dịu một ai đó đang khổ sở, một ai đó đang hoặc vừa trải qua một mất mát lớn. Vai trò của người xoa dịu ở đây là rất quan trọng, và đó là một vai trò mà thỉnh thoảng, chúng ta đều cần nhận lấy. Vậy, bạn sẽ nói gì với một người đang đau khổ?

Khi tôi cố gắng tìm “một điều gì đó hợp lý” để nói với một người đang bị tổn thương, tôi thường nhớ đến câu chuyện được kể lại bởi Joseph Bayly. Ông Bayly đã phải chịu nỗi đau mất đi ba người con chỉ trong vòng vài năm. Ông từng viết một cuốn sách để nói về nỗi đau khủng khiếp của mình. Và ông đã viết thế này về việc xoa dịu một người đau khổ:

“Tôi ngồi đó, với nỗi đau đớn như xé tôi ra từng mảnh. Có ai đó lại gần và nói với tôi về mọi việc trong cuộc sống, rằng tại sao những chuyện như thế này vẫn cứ xảy ra, rằng chúng ta có thể hy vọng về cuộc sống sau cái chết. Người đó nói những điều mà tôi biết là đúng. Nhưng tôi vẫn bất động, chẳng có cảm xúc gì, ngoài việc mong rằng anh ta hãy để cho tôi yên. Cuối cùng thì anh ta cũng đi chỗ khác. Rồi một người khác lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi. Người này không nói gì cả. Anh ấy cũng không đặt một câu hỏi nào. Anh ấy chỉ ngồi đó cùng tôi suốt hơn một tiếng đồng hồ, lắng nghe khi thỉnh thoảng tôi nói điều gì đó, rồi trả lời ngắn gọn, rồi bảo rằng anh ấy sẽ mong những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Rồi anh ấy đi. Tôi rất xúc động. Tôi thấy mình được an ủi. Tôi không muốn anh ấy đi, và tôi muốn sẽ gặp lại anh ấy”.

Tôi thấy rằng trải nghiệm của Bayly là rất phổ biến. Cả hai người lại gần ông ấy đều vì muốn giúp đỡ. Cả hai người đều quan tâm. Nhưng chỉ một người có thể thực sự an ủi Bayly. Sự khác biệt là ở chỗ, một người cố gắng làm cho Bayly cảm thấy dễ chịu hơn, còn người kia thì cứ để ông cảm thấy những gì ông đang cảm thấy. Một người cố gắng nói những điều mà họ cho là phù hợp. Còn người kia thì chỉ lắng nghe. Một người bảo với Bayly rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Còn người kia chia sẻ nỗi đau hiện tại với ông.

Khi ở vào vị trí cần an ủi một ai đó đang có nỗi đau cảm xúc, thì đôi khi, những gì bạn cần “nói” sẽ được thể hiện tốt nhất qua một cái chạm tay hay một đôi tai biết lắng nghe. Chứ không phải là qua từ ngữ. Và mặc dù, cũng có khi, việc bạn im lặng ở bên một người đang đau khổ khiến bạn cảm thấy rằng mình làm thế là chưa đủ, thì bạn hãy cứ tin rằng, việc đó lại có thể tạo nên điều khác biệt lớn hơn mức bạn có thể tưởng tượng ra.