Khánh thành đường vận chuyển hàng hóa Lạng Sơn - Trung Quốc

TPO - Dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực cột mốc 1119-1120 CỬa khẩu Quốc tế Hữu Nghị nhằm xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh, nâng cao năng lực thông quan và là tiền đề để triển khai cửa khẩu hiện đại, số hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tối 27/11, UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp tổ chức Lễ khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 cửa khẩu thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Cảnh Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; ông Vi Thao - Chủ tịch Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc cùng đại diện một số cơ quan liên quan cả hai nước.

Dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119 - 1120 Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư trên 174,7 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 mở rộng từ 4 làn lên 6 làn và giai đoạn 2 mở rộng từ 6 làn lên 14 làn.

Sau quá trình tích cực triển khai thi công dự án, đến nay, công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 cửa khẩu thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) giai đoạn 1 đã hoàn thành, góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa giữa hai bên.

Ông Vi Thao - Chủ tịch Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Thái.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc: Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời là "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung" theo nhận thức chung và chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định Việc khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước tiến đầu tiên và mang tính nền tảng trong quá trình xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

“Công trình không chỉ góp phần nâng cao năng lực thông quan mà còn tạo tiền đề để triển khai đồng bộ các hạng mục tiếp theo, hướng tới một mô hình cửa khẩu hiện đại, kết nối số hóa, quản lý hiệu quả, an toàn và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hai bên”, ông Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu.

Để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hiệu quả của mô hình cửa khẩu thông minh, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời; thống nhất sớm các nội dung quan trọng như tiêu chuẩn kỹ thuật, hạ tầng kết nối, mô hình quản lý - vận hành, cơ chế trao đổi dữ liệu và quy trình kiểm tra, kiểm soát chung.

Hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong chuyển đổi số, công nghệ thông tin, quản lý biên giới hiện đại, bảo đảm cửa khẩu thông minh vận hành thông suốt, hiệu quả. Từ đó, góp phần vun đắp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây ngày càng bền chặt, phát triển thực chất.

Chuyến hàng đầu tiên thông qua sau khi tuyến đường chuyên dụng được mở lại. Ảnh: Duy Thái

Tại buổi lễ, ông Vi Thao - Chủ tịch Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - bày tỏ việc khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa có ý nghĩa quan trọng và đóng vai trò then chốt, góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Đây là bước tiến đánh dấu việc hình thành cửa khẩu thông minh giữa hai bên. ông Vi Thao, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quảng Tây với tỉnh Lạng Sơn sẽ ngày càng phát triển.

Trong chương trình, lãnh đạo chính quyền hai tỉnh/khu đã tuyên bố khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa. Ngay sau khi tuyên bố khánh thành, các đại biểu cùng chứng kiến hoạt động thông xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.