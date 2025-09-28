Khánh Phương xin chịu mọi trách nhiệm sau buổi làm việc với công an

TPO - Sau buổi làm việc với Công an TPHCM về MV "Anh em trước sau như một" có logo trang cá độ, Khánh Phương tiếp tục xin lỗi, cam kết “chịu mọi trách nhiệm” trước pháp luật và dư luận.

Ngày 28/9, Khánh Phương tiếp tục xin lỗi, xin chịu mọi trách nhiệm liên quan vụ nhóm Ngũ hổ tướng phát hành MV có dính logo web cá độ. Nam ca sĩ lên tiếng lần thứ ba sau buổi làm việc với công an TPHCM theo lệnh triệu tập ngày 25/9.

"Tôi xin lỗi, chịu trách nhiệm về những thứ gây ra ở mọi phương diện pháp lý, dư luận. Tôi không để quý vị thất vọng lần nữa. Sau sóng gió, tôi nhìn nhận được sai lầm, sẵn sàng chịu trách nhiệm, rút thêm nhiều kinh nghiệm và sẽ cố gắng tốt hơn", Khánh Phương xin lỗi.

Sau bài đăng, cộng đồng mạng tiếp tục chế giễu Khánh Phương và nhóm Ngũ hổ tướng. "Lần trước đã bị gọi tên rồi nhưng vẫn không rút kinh nghiệm, dính tới web cá độ thì phải chịu hậu quả thôi", "Giờ đến cả cơ quan công an cũng lên tiếng rồi, chỉ chờ kết quả buổi làm việc thôi", "Lần này phải xử lý nghiêm những trường hợp nghệ sĩ liên quan đến web cá cược"... khán giả bình luận.

Đây là lần thứ ba Khánh Phương lên tiếng giải thích vụ logo đánh bạc có trong MV Anh em trước sau như một. Ngày 25/9, khi mạng xã hội xuất hiện tin "Khánh Phương ba lần nhận giấy mời nhưng không đến", nam ca sĩ giải thích anh nhận được thông báo mời làm việc trưa 24/9.

Ảnh Khánh Phương cầm ly rượu có gắn logo web đánh bạc.

Do bận việc gia đình, Khánh Phương cho hay sẽ đến làm việc với cơ quan chức năng ngày 25/9 hoặc 26/9 và khẳng định thông tin về “ba lần bị mời” là sai sự thật. Chiều 25/9, anh cũng lên làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, Khánh Phương nhận sai trong vụ ồn ào. Anh giải thích nhóm nhận lời mời hợp tác từ "công ty truyền thông giải trí", muốn đưa logo xuất hiện trong vài phân cảnh trong Anh em trước sau như một.

Nam ca sĩ nói thêm nhóm Ngũ hổ tướng không có ý định quảng cáo cho trang web liên quan cờ bạc. Nhóm sơ suất vì không kiểm tra, kiểm soát thông tin rõ ràng về logo. Anh cũng thừa nhận sai lầm, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, mong được sửa sai và tiếp tục làm nghề.

Về trường hợp của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, đại điện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) cho biết cơ quan chức năng tiếp nhận tin Ngũ hổ tướng đăng hai video có dấu hiệu quảng cáo cờ bạc, cá độ.

Đại diện PA05 nói thêm nếu cơ quan chức năng chứng minh được sự thông đồng, chia lợi nhuận trực tiếp giữa nhà cái và nghệ sĩ/doanh nghiệp, những người liên quan có thể bị xử lý hình sự về tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Đối với trường hợp nghệ sĩ biết rõ sự kiện có xuất hiện logo liên quan đến cờ bạc nhưng vẫn tham gia, chụp ảnh, xuất hiện trên ấn phẩm truyền thông và đăng tải trên mạng xã hội, họ có thể bị xử phạt hành chính.