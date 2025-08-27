Khẩn trương xử lý sự cố đê bao do bão ở Thanh Hóa

TPO - Ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn khiến nhiều tuyến đê xảy ra sự cố. Trước thực trạng đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có công văn yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai các biện pháp để sớm khắc phục sự cố, không để phát sinh thêm.

Hệ thống đê điều của tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều sự cố, đặc biệt trên các tuyến đê tả, hữu sông Chu (cấp 1, cấp 2) liên tiếp xảy ra các sự cố sạt trượt mái đê (6 sự cố sạt trượt mái đê tả, hữu sông Chu thuộc địa bàn các xã Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Đông Tiến, Thiệu Quang với tổng chiều dài 377m; tràn đê tả sông Hoạt đoạn từ k5+540-K5+840 xã Hà Long).

Hiện nay, lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang lên nhanh, mực nước thượng lưu sông Chu, sông Mã, sông Yên từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, hạ lưu sông Lèn trên báo động 3…

Để đảm bảo an toàn chống lũ của các tuyến đê, Bộ NN&MT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chính quyền địa phương, các ngành liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm Công điện 147/CĐ-TTg ngày 25/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão; khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để xử lý giờ đầu các sự cố nêu trên, không để sự cố phát sinh thêm. Đồng thời tiếp tục theo dõi khu vực xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn.

Bộ NN&MT yêu cầu xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ. Trong đó lưu ý chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân để tổ chức thực hiện.

Hiện trường đoạn đê gặp sự cố. Ảnh: Minh Hoàng.

Khoảng 19h30 phút ngày 26/8, mưa lớn kéo dài do bão số 5 khiến đoạn kênh T2 tại khu vực Rú Khép, thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị vỡ đê kênh với chiều dài khoảng 50 m. Sự cố vỡ đê kênh, gây ngập lụt 200 ha lúa của người dân xã Tống Sơn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Tống Sơn đã phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an, lực lượng xung kích của địa phương và Nhân dân triển khai phương án “4 tại chỗ" tích cực triển khai các biện pháp khắc khắc phục sự cố; báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để có phương án chỉ đạo.

Ngay trong đêm 26/8, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố, yêu cầu các đơn vị chức năng và địa phương thực hiện các biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.