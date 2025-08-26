Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định cuộc sống nhân dân

Sáng 26/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì họp phương án ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 sau khi bão đã đi vào đất liền vào chiều tối 25/8.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương, sáng 26/8.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đã nghe các địa phương, các bộ, ban, ngành và cơ quan chức năng báo cáo tình hình thiệt hại cũng như công tác ứng phó với cơn bão số 5.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, diễn biến của cơn bão phức tạp và gần như chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, công tác dự báo chính xác, kịp thời cùng với sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Trung ương, Chính phủ và các biện pháp triển khai ứng phó của địa phương nên những thiệt hại ban đầu tại Nghệ An đã được hạn chế đến mức tối thiểu. Đặc biệt là bảo vệ được an toàn về tính mạng của nhân dân. Thống kê sơ bộ, tỉnh Nghệ An chưa có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão. Chỉ có 1 người tử vong trong quá trình chằng chống nhà cửa trước lúc bão đổ bộ và 2 người bị thương trong bão. Thống kê ban đầu có 91 nhà bị hư hỏng, rất nhiều nhà bị tốc mái, 9 phòng học của 2 điểm trường bị tốc mái, 1 cơ sở y tế bị tốc mái.

Thống kê ban đầu, tỉnh Nghệ An chưa có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cho biết thêm, trước mắt tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động theo phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả ban đầu. Các lực lượng khác đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng cơ bản như đường giao thông, đường điện, viễn thông.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, Nghệ An sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình thời tiết, tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại của cơn bão và hoàn lưu bão theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để đảm bảo an toàn tính mạng con người và sớm ổn định đời sống nhân dân.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, cho hay, Quân khu 4 đảm bảo tốt nhất về lực lượng, phương tiện và nhân lực để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sau bão. Chú trọng các trường học để đảm bảo cho các trường chuẩn bị khai giảng năm học mới, và gia đình chính sách, khó khăn.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cơn bão số 5 là rất dị thường nhưng cơ bản các địa phương đã ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Đây là cơn bão thứ 2 sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp. Ngay khi bão hình thành đã tham mưu đề xuất họp và có 48 giờ đồng hồ để ứng phó. Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng với kinh nghiệm thực tế, công tác dự báo chính xác, công tác chỉ đạo và chấp hành tốt các công điện khẩn, chính quyền địa phương đều đã có kịch bản tiến hành đồng thời, linh hoạt ở cả khu vực ven biển và miền núi. Lãnh đạo tỉnh có cách làm đúng, phân công công việc, nhiệm vụ cụ thể. Kéo trách nhiệm xuống gần với nhân dân hơn. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đánh giá cao công tác ứng phó của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, cơ quan chức năng cần kiểm tra, đánh giá lại hệ thống đê điều, hồ chứa để đảm bảo an toàn. Xem xét lại khu vực miền núi, đặc biệt là tại tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa phải rà soát lại đề phòng lũ ống, lũ quét rất nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác ứng phó với bão của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung cao độ cho dự báo. Các bản tin dự báo phải gửi cho Thủ tướng, Phó Thủ tướng. Bên cạnh đó cần kiểm tra lại việc vận hành liên hồ chứa, nếu cần thiết phải xả trước để không tạo ra nguy hiểm.

Về việc huy động lực lượng, cần phải đánh giá lại để ứng phó một cách hiệu quả hơn, nhất là đối với các khu vực xung yếu ven biển, miền núi. Cần có sự phối hợp nhuần nhuyễn hơn giữa các bộ, ngành và các lực lượng địa phương. Đảm bảo thông tin liên lạc một cách thông suốt, kịp thời.

Về công tác chỉ đạo, điều hành: Sở Chỉ huy tiền phương đã đảm bảo tính thống nhất, kỷ luật; phải xem xét lại sự phối hợp, vận hành giữa các cấp; lên kịch bản, phương án theo từng cấp độ, từng địa bàn.

Hiện tại vấn đề ưu tiên trước mắt là duy trì lực lượng, khôi phục các trường học, cơ sở y tế. Về người dân, địa phương phải có danh sách để quan tâm, hỗ trợ toàn bộ cho các đối tượng chính sách xã hội. “Nếu tốc mái thì làm lại mái, nếu hỏng nhà thì làm lại nhà. Còn các đối tượng khác thì hỗ trợ nhân lực để khắc phục hậu quả sau bão”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.