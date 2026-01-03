Khai mạc Lễ hội hoa Tớ Dày Mù Cang Chải

TPO - Tối 3/1, tại sân vận động trung tâm xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai), Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày năm 2026 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Trước giờ khai mạc, khu vực trung tâm xã Mù Cang Chải trở nên nhộn nhịp, đông đảo người dân địa phương trong trang phục truyền thống cùng du khách có mặt để theo dõi các hoạt động diễu diễn đường phố, chụp ảnh lưu niệm và tham quan các gian hàng trưng bày sản vật địa phương. Các sản phẩm đặc trưng vùng cao được bày bán dọc hai bên tuyến đường chính, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ sắc màu.

Hoạt động diễu diễn đường phố với sự tham gia của các đội văn nghệ quần chúng, nghệ nhân khèn Mông và thanh niên địa phương đã thu hút sự chú ý của du khách. Những điệu múa khèn uyển chuyển, tiếng khèn vang lên giữa không gian núi rừng tạo nên không khí sôi động nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, gần gũi của lễ hội vùng cao.

Chương trình khai mạc Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày 2026.

Đêm khai mạc chính thức bắt đầu với chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy tụ hơn 200 diễn viên quần chúng là người dân địa phương. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất và không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, từ cảnh sinh hoạt gia đình, lễ hội mùa xuân đến những điệu múa, tiếng khèn gắn bó với đời sống cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải - cho biết Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức vào dịp đầu xuân nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải nhấn mạnh nghệ thuật khèn Mông đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, không chỉ là nhạc cụ mà còn là biểu tượng văn hóa, phương tiện giao tiếp và gắn kết cộng đồng người Mông.

Ông Trần Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải - phát biểu khai mạc.

Theo lãnh đạo xã Mù Cang Chải, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày được tổ chức theo hướng liên kết, phối hợp giữa các xã trong khu vực, tạo nền tảng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa.

Trong những ngày đầu xuân, hoa Tớ Dày, loài hoa đặc trưng của núi rừng Mù Cang Chải nở rộ trên các triền núi, trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Lễ hội không chỉ là dịp vui xuân của người dân địa phương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của Mù Cang Chải đến với du khách gần xa.

Đông đảo du khách và người dân tham dự chương trình.

Nhiều du khách đã có mặt dài ngày từ kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch để tham gia sự kiện. Anh Nguyễn Văn Hải, du khách đến từ Hà Nội cho biết anh ấn tượng với không khí lễ hội sôi động nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, mộc mạc, đặc biệt là các hoạt động diễu diễn đường phố và chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa người Mông.

Chương trình diễn diễu đường phố, trưng bày thu hút đông đảo du khách và người dân.

Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ Dày năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục là điểm nhấn du lịch mùa xuân, góp phần thu hút du khách đến với Mù Cang Chải trong những ngày đầu năm mới.