Khách hàng Mailisa được bảo vệ thế nào khi hàng loạt cơ sở bị khám xét?

SVO - Trao đổi với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Luật sư Đường Nam Khánh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết vụ việc liên quan đến hệ thống thẩm mỹ Mailisa hiện vẫn chưa có quyết định khởi tố, do đó các hoạt động của cơ quan chức năng mới dừng ở giai đoạn xác minh ban đầu, chưa bước vào quá trình điều tra chính thức.

Có thể yêu cầu hoàn tiền nếu cơ sở bị đình chỉ hoạt động

Theo Luật sư, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy Mailisa có dấu hiệu vi phạm và cơ sở nơi khách hàng đã thanh toán bị đình chỉ hoạt động, khách hàng có quyền yêu cầu hoàn lại tiền. Đây là quyền phát sinh từ việc cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng hợp đồng hoặc thỏa thuận dịch vụ đã ký với người mua.

6f03dcc8-8f3c-417a-8adf-9ec9ed373036-2184-7564.jpg
Luật sư Đường Nam Khánh, Đoàn Luật sư Hà Nội.

Việc bồi thường trước mắt sẽ ưu tiên thương lượng giữa các bên. Nếu việc thỏa thuận không đạt được, khách hàng có thể tiến hành khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền lợi.

Để chứng minh yêu cầu bồi thường, khách hàng cần chuẩn bị các tài liệu sau:

  • Hóa đơn, chứng từ thanh toán
  1. Sao kê chuyển khoản (nếu thanh toán online)
  • Hợp đồng hoặc thỏa thuận dịch vụ đã ký
  • Bất kỳ tài liệu nào thể hiện Mailisa chưa thực hiện hoặc thực hiện dang dở gói dịch vụ

Với trường hợp khách hàng của Mailisa là học sinh, sinh viên, Luật sư cho biết pháp luật hiện hành không có cơ chế riêng hoặc ưu tiên đặc biệt cho nhóm đối tượng này khi giải quyết tranh chấp dân sự. Họ sẽ được bảo vệ theo quy định chung, giống như mọi khách hàng khác.

Hình ảnh nhạy cảm của khách hàng được bảo mật tuyệt đối

Một vấn đề khiến nhiều người lo lắng là nguy cơ lộ lọt hình ảnh cá nhân, đặc biệt là hình ảnh nhạy cảm khi cơ quan chức năng tiến hành thu giữ dữ liệu.

image-1.jpg
Cảnh sát có mặt tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 đường Nguyễn Văn Cừ, Nghệ An. (Ảnh: Nhóm phóng viên Tiền Phong)

Luật sư Đường Nam Khánh khẳng định toàn bộ thông tin, hình ảnh thu giữ trong quá trình xác minh đều phải được bảo mật tuyệt đối, kể cả sau khi việc xác minh kết thúc. Không cá nhân hay tổ chức nào được phép tiếp cận, khai thác hoặc sử dụng những dữ liệu này ngoài mục đích phục vụ hoạt động tố tụng theo luật định.

Trong thời gian vụ việc chưa có kết luận chính thức, khách hàng cần:

Giữ lại toàn bộ giấy tờ, chứng từ thanh toán

Không xoá tin nhắn, email trao đổi với cơ sở

Theo dõi thông báo chính thức của cơ quan chức năng

Tránh đưa thông tin sai lệch hoặc chia sẻ hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội để tránh rủi ro pháp lý và rò rỉ thông tin

Hiếu Nguyễn
