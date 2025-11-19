Khách du lịch Đà Lạt vội vã 'quay xe' vì sạt lở đèo

TPO - Hai vụ sạt lở xảy ra liên tiếp trên tuyến đèo dẫn vào TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng những ngày qua khiến nhiều người dự định đến phố núi “quay xe”. Dù lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng khắc phục sự cố song do mưa kéo dài khiến du khách bất an.

Tạm hoãn chuyến đi

Từ TPHCM, chị Trần Thu Hà (29 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) đã lên kế hoạch cho chuyến đi Đà Lạt vào cuối tuần này cùng nhóm bạn. Vài ngày nay, chị ngụp lặn trong các hội nhóm, liên tục theo dõi tin tức trên báo và quyết định tạm hoãn chuyến đi.

Khi xem hình ảnh một mảng taluy dương rộng hàng chục mét bị “xé toạc”, đất sụt xuống xếp thành từng lớp, chiếm gần như toàn bộ mặt đường, chị Hà quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp hơn, dù cũng tiếc vì không kịp ngắm mùa hoa dã quỳ vàng rực đẹp nhất trong năm.

Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị nhà thầu đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt), sáng 19/11. Ảnh: Duy Nguyễn.

“Tôi đi Đà Lạt nhiều lần rồi. Đường đèo mùa mưa thì lúc nào cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Khi thấy cảnh đất đá chắn đường, tôi đành dời lại chuyến", chị Hà nói. Nhóm bạn của chị Hà cũng đồng ý vì lo ngại xe nhỏ khó xoay trở nếu xảy ra thêm điểm trượt mới.

Theo chị Hà, cảm giác mất an toàn không chỉ đến từ hình ảnh đất đá sạt xuống, từ thông tin mưa lớn vẫn tiếp diễn, độ ẩm cao gây nguy cơ sạt lở khiến cả đoàn lo lắng.

Không chỉ người chưa khởi hành, một số du khách đã đặt phòng cũng bắt đầu cân nhắc. Trên các hội nhóm du lịch Đà Lạt, khách hỏi nhau về tình hình giao thông tăng đột biến. Dù các chuyến xe vẫn hoạt động bình thường qua tuyến cao tốc - đèo Prenn song nhiều khách đổi lịch vì không muốn di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu.

Cơ quan chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện để gia cố khẩn cấp điểm sạt lở trên đèo Mimosa.

Chị Bích Trâm (28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đã lên kế hoạch đưa nhóm bạn thân đi Đà Lạt vào dịp cuối tuần, xem đây như chuyến “đổi gió” sau nhiều tháng bận rộn. Khách sạn được đặt trước một tuần, xe thuê tự lái cũng đã chuẩn bị, lịch trình check-in, ăn uống được cả nhóm háo hức bàn bạc. Thế nhưng, khi chứng kiến hình ảnh đất đá sạt xuống mặt đường trên các tuyến đèo dẫn vào thành phố, chị Trâm quyết định tạm hoãn chuyến đi.

“Đường đèo vốn đã khó đi, thêm mưa gió nữa thì nguy hiểm. Nghỉ dưỡng mà cứ nơm nớp không biết phía trước có chốt chặn hay ách tắc không thì cũng không còn vui”, chị Trâm nói.

Không chỉ hình ảnh hiện trường, tâm lý của chị Trâm còn bị ảnh hưởng bởi các thông tin cập nhật liên tục trong những nhóm du lịch Đà Lạt mà chị đang theo dõi. Nhiều thành viên chia sẻ trải nghiệm gặp ùn tắc trên đèo, phải vòng qua cung đường dài hơn hoặc chờ lực lượng chức năng thông tuyến. Cũng có người khuyên du khách cân nhắc lùi ngày khởi hành, đợi khi trời tạnh ráo và các điểm nguy hiểm được xử lý. Dù tiếc nuối vì chuyến đi được mong chờ bấy lâu phải tạm gác lại, chị Trâm nói rằng quyết định này giúp cả nhóm cảm thấy nhẹ lòng hơn, bởi an toàn luôn quan trọng nhất.

Lâm Đồng phát cảnh báo khẩn

Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng loạt tuyến đèo dẫn vào TP. Đà Lạt xảy ra sạt lở nghiêm trọng, buộc tỉnh Lâm Đồng phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ mất an toàn.

Tại đèo Prenn trên quốc lộ 20, một đoạn taluy dương dài khoảng 100 m bị trượt sạt, đất đá đổ ập xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban bố tình huống thiên tai khẩn cấp, yêu cầu lực lượng chức năng lập rào chắn, bố trí cảnh giới và triển khai máy móc thu dọn ngay trong đêm.

Hàng nghìn khối đất đá tràn xuống đèo Khánh Lê khiến giao thông trên cả 2 chiều tại tuyến Nha Trang - Đà Lạt bị chia cắt.

Tuyến đèo D’ran (cũng trên quốc lộ 20) ghi nhận sạt lở quy mô lớn, buộc cơ quan chức năng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Các nhà xe được yêu cầu thông báo cho hành khách và chuyển hướng lộ trình.

Đường đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C, hướng đi Nha Trang) tiếp tục bị chia cắt do đất đá tràn xuống nhiều điểm. Tuyến đường huyết mạch giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa bị gián đoạn nghiêm trọng.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên đèo Prenn. Ảnh: Thái Lâm

Trước tình hình giao thông bị ảnh hưởng đồng loạt, tỉnh Lâm Đồng đã phân luồng cho phương tiện từ Khánh Hòa lên Đà Lạt đi theo hướng đèo Mimosa - Sa Com hoặc các trục đường thay thế khác. Lực lượng chức năng túc trực 24/24 tại nhiều điểm có nguy cơ để kịp thời xử lý.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, một số tuyến đèo khác như Đại Ninh (nối Đà Lạt - Phan Thiết), Sông Pha (nối Đà Lạt - Khánh Hòa), Gia Bắc (nối Đà Lạt - TPHCM) và Bảo Lộc (nối Đà Lạt - TPHCM) vẫn đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục điểm sạt lở, đảm bảo thông tuyến sớm nhất, đồng thời tiếp tục cảnh báo người dân và du khách thận trọng khi di chuyển qua khu vực đèo dốc trong thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp.