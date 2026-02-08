Khách đi Nicaragua nhưng lên nhầm máy bay tới Nhật Bản

TPO - Một sự cố hy hữu nhưng gây chú ý lớn dư luận vừa xảy ra với United Airlines, khi một hành khách trên hành trình từ Los Angeles, Mỹ đến Managua, Nicaragua vô tình lên nhầm chuyến bay đi Tokyo, Nhật Bản, khiến chuyến đi kéo dài thêm gần 48 giờ và làm dấy lên lo ngại về quy trình kiểm soát tại cổng lên máy bay.

Theo thông tin được công bố, ông Víctor Calderón khởi hành từ sân bay Los Angeles với kế hoạch nối chuyến tại Houston trước khi bay tiếp sang Nicaragua. Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong quá trình lên máy bay, ông đã bước lên một chiếc tàu bay khác đang chuẩn bị khởi hành sang Tokyo. Chỉ khi chuyến bay kéo dài bất thường so với dự kiến 3 giờ bay đến Houston, ông Calderón mới được tiếp viên thông báo rằng máy bay đang trên đường tới Nhật Bản.

Không thể rời máy bay giữa chừng, hành khách này buộc phải tiếp tục hành trình xuyên Thái Bình Dương, hạ cánh xuống sân bay Haneda, Tokyo, chờ sắp xếp lại chuyến bay, quay về Los Angeles và sau đó mới tới được Managua. Tổng cộng, ông đến nơi muộn khoảng hai ngày so với lịch trình ban đầu.

Về bồi thường, United Airlines ban đầu chỉ đề nghị 300 USD (gần 8 triệu đồng) tín dụng du lịch cho tấm vé trị giá 655 USD (khoảng 17 triệu đồng). Trong khi đó, hành khách cho biết ông phải chi thêm 1.095 USD (hơn 28 triệu đồng) cho khách sạn và quần áo do thời gian chậm trễ. Sau khi vụ việc được truyền thông phản ánh, hãng hàng không đã nâng mức bồi thường lên 1.000 USD (gần 26 triệu đồng) tín dụng du lịch.

Giới chuyên gia nhận định, sự cố cho thấy những “khe hở” trong quy trình lên máy bay, vốn chủ yếu dựa vào việc quét thẻ lên máy bay điện tử. Trong điều kiện cổng ra máy bay đông đúc, lịch trình dày đặc, hoặc khi hệ thống bị bỏ qua cảnh báo, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hành khách lên nhầm chuyến. Ngoài trách nhiệm của hãng trong việc kiểm soát danh sách hành khách và sơ đồ ghế, hành khách cũng được khuyến cáo cần tự kiểm tra kỹ thông tin điểm đến, cổng lên máy bay và thông báo tại sân bay.

Hãng Delta Airlines cũng từng đối mặt với sự cố tương tự. Cụ thể, ngày 10/8/2025, tại sân bay JFK (New York), một hành khách dự định bay đến Los Angeles đã lên nhầm chuyến DL607 đi Las Vegas. Sau khi máy bay rời cổng, tổ bay phát hiện hành khách không có vé hợp lệ, buộc chiếc Boeing 757 phải quay lại cổng, gây chậm chuyến khoảng 90 phút. Delta Airlines sau đó đã xin lỗi hành khách và khẳng định ưu tiên bảo đảm giấy tờ hành trình hợp lệ trước khi khởi hành.

Dù hiếm gặp, các sự cố bay nhầm điểm đến liên tiếp được ghi nhận cho thấy hệ thống hàng không hiện đại vẫn phụ thuộc lớn vào yếu tố con người.

Các chuyên gia khuyến nghị các hãng cần siết chặt quy trình xác minh tại cổng lên máy bay, tăng cường kiểm tra khi hệ thống bị ghi đè cảnh báo, đồng thời cải thiện thông báo và hiển thị thông tin để giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm du lịch.