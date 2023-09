Khách đi máy bay trong nước tiếp tục giảm

TPO - Trong 9 tháng qua, các đường bay kết nối Việt Nam với Hàn Quốc, Thái Lan có lượng khách đi lại nhiều nhất, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng khách quốc tế lên tới gần 267% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó khách nội địa đi lại bằng máy bay tiếp tục giảm.

Cục Hàng không - Bộ Giao thông vận tải thông tin, ước tới hết tháng 9 tổng lượng khách hàng không vận chuyển đạt hơn 56,3 triệu lượt, tăng tới 39,5% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đạt hơn 23,7 triệu lượt, tăng gần 267% so với cùng kỳ năm trước, và bằng 76% so với cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, khách đi hàng không nội địa 9 tháng qua chỉ đạt hơn 32,6 triệu lượt, giảm tới hơn 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, lượng hàng hóa hàng không vận chuyển cũng giảm tới 18% so với cùng kỳ, tương đương chỉ đạt 726 nghìn tấn. Trong đó, hàng hóa quốc tế giảm 24%, hàng hóa nội địa tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Các hãng hàng không Việt đang khai thác 67 đường bay nội địa, trên 650 chuyến bay mỗi ngày, kết nối chủ yếu giữa Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng với 19 sân bay các địa phương.

Với đường bay quốc tế kết nối với Việt Nam, Cục Hàng không cho biết hiện hầu hết các thị trường truyền thống đã phục hồi đường bay, mở thêm một số đường bay mới kết nối khu vực Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, mở thêm nhiều đường bay mới tới Ấn Độ, Úc. Dù vậy, hai thị trường truyền thống là Trung Quốc và Nga vẫn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn phục hồi vừa qua.

Toàn mạng đường bay quốc tế kết nối với Việt Nam có trên 169 đường bay, kết nối với 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, do 69 hãng hàng không trong nước và quốc tế khai thác.

Nhóm 10 thị trường khách quốc tế nhiều nhất đi, đến Việt Nam gồm: Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Singapore, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Úc và Ấn Độ.