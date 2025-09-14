Jun Phạm "chữa lành" Carrot bằng buổi ký tặng sách đầy ấm áp trong ngày thu Hà Nội

HHTO - Ngày 13/9, Jun Phạm cùng Skybooks tổ chức buổi ký tặng "Xứ Sở Miên Man" tại Hà Nội. Anh đã có nhiều chia sẻ về hành trình viết sách, mang đến cho độc giả những phút giây "chữa lành" và nhiều cảm xúc đặc biệt.

Ngày 13/9, Jun Phạm và Skybooks đã mang đến cho độc giả Hà Nội một buổi ký tặng sách ấm cúng mang tên A Book Date With Jun In HaNoi. Không chỉ đơn thuần là một buổi giao lưu, ký tặng sách, đây còn là dịp để các Carrot (FC Jun Phạm) được lắng nghe anh tâm sự. Từ đó, người hâm mộ có cơ hội hiểu hơn về Jun Phạm với tư cách một tác giả, cũng như được "chữa lành" qua từng lời chia sẻ của anh.

Sự kiện mở cửa miễn phí và được chia làm hai phần: Phần giao lưu chung với toàn bộ khán giả và phần ký tặng dành riêng cho 100 fan may mắn vượt qua thử thách "Điểm danh cư dân Minamun". Không khí ấm áp, háo hức đã bao trùm sự kiện khi nhiều độc giả tới để có được vị trí gần hơn với tác giả của Xứ Sở Miên Man.

Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự ủng hộ của các độc giả.

Mở đầu buổi giao lưu, Jun Phạm chia sẻ về quá trình ra đời của Xứ Sở Miên Man. Anh tiết lộ, tác phẩm này được anh viết từ 5 năm trước và được hoàn thiện trong những ngày giãn cách vì dịch COVID-19. "Nhìn trong nhà có gì thì mình tưởng tượng nấy" - Jun Phạm kể về cách anh xây dựng thế giới "Minamun". Ít ai biết rằng, trước khi xuất bản sách, Xứ Sở Miên Man từng lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Ngô Thanh Vân để chuyển thể thành phim nhưng dự án chưa thể thực hiện vì nhiều lý do khách quan.

Jun Phạm cũng "úp mở" về mong muốn viết tiếp câu chuyện, khai thác sâu hơn nhân vật Ngòi Hết Mực - nhân vật được anh ẩn dụ như chính bản thân mình. Ước mơ của Jun Phạm là đưa Xứ Sở Miên Man lên màn ảnh dưới dạng phim hoạt hình, dù anh cũng thừa nhận đây là dự án tốn kém và nhiều thử thách.

Tác giả/ nghệ sĩ Jun Phạm bày tỏ mong muốn được cùng những người bạn lồng tiếng, sản xuất nhạc,... nếu bộ phim thành hình.

Phần giao lưu trở nên lắng đọng hơn khi tác giả trả lời các câu hỏi của fan. Nhiều chia sẻ của anh chạm đến cảm xúc người nghe: "Mình 'đón lấy nắng sớm phía bên kia chân đồi' nhưng mình cũng sẽ đón lấy mưa giông bên đây chân đồi", hay "Khi mà bạn không cho bạn khóc, yếu đuối, thì sẽ có một năng lượng khác sẽ đến, thường là tức giận và cọc cằn. Nên là cứ khóc đi, Jun thấy nó bình thường".

Gần cuối phần giao lưu, các độc giả được "xé túi mù" khi Jun Phạm trực tiếp đọc một chương trong Xứ Sở Miên Man. Giọng đọc trầm ấm, nhẹ nhàng của anh như đưa tất cả bước vào thế giới "Minamun" màu nhiệm.

Nhiều Carrot có nguyện vọng mong tác giả ra mắt bản audiobook vì "quá cuốn".

Phần ký tặng sách Xứ Sở Miên Man cũng là khoảnh khắc được mong chờ nhất. 100 độc giả may mắn được Jun Phạm dành tặng những lời chúc được anh viết nắn nót, tỉ mỉ. Với những ai yêu mến anh, đây còn là cơ hội để thấu hiểu hơn một Jun Phạm sâu sắc, trân trọng từng con chữ và vô cùng nghiêm túc với nghề viết.