Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Jun Phạm "chữa lành" Carrot bằng buổi ký tặng sách đầy ấm áp trong ngày thu Hà Nội

Vân Anh - Ảnh: BTC, Clip: Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngày 13/9, Jun Phạm cùng Skybooks tổ chức buổi ký tặng "Xứ Sở Miên Man" tại Hà Nội. Anh đã có nhiều chia sẻ về hành trình viết sách, mang đến cho độc giả những phút giây "chữa lành" và nhiều cảm xúc đặc biệt.

Ngày 13/9, Jun Phạm và Skybooks đã mang đến cho độc giả Hà Nội một buổi ký tặng sách ấm cúng mang tên A Book Date With Jun In HaNoi. Không chỉ đơn thuần là một buổi giao lưu, ký tặng sách, đây còn là dịp để các Carrot (FC Jun Phạm) được lắng nghe anh tâm sự. Từ đó, người hâm mộ có cơ hội hiểu hơn về Jun Phạm với tư cách một tác giả, cũng như được "chữa lành" qua từng lời chia sẻ của anh.

Sự kiện mở cửa miễn phí và được chia làm hai phần: Phần giao lưu chung với toàn bộ khán giả và phần ký tặng dành riêng cho 100 fan may mắn vượt qua thử thách "Điểm danh cư dân Minamun". Không khí ấm áp, háo hức đã bao trùm sự kiện khi nhiều độc giả tới để có được vị trí gần hơn với tác giả của Xứ Sở Miên Man.

bx-00795.jpg
548030230-17922350034115939-5847998640580113784-n.jpg
Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự ủng hộ của các độc giả.

Mở đầu buổi giao lưu, Jun Phạm chia sẻ về quá trình ra đời của Xứ Sở Miên Man. Anh tiết lộ, tác phẩm này được anh viết từ 5 năm trước và được hoàn thiện trong những ngày giãn cách vì dịch COVID-19. "Nhìn trong nhà có gì thì mình tưởng tượng nấy" - Jun Phạm kể về cách anh xây dựng thế giới "Minamun". Ít ai biết rằng, trước khi xuất bản sách, Xứ Sở Miên Man từng lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Ngô Thanh Vân để chuyển thể thành phim nhưng dự án chưa thể thực hiện vì nhiều lý do khách quan.

Jun Phạm cũng "úp mở" về mong muốn viết tiếp câu chuyện, khai thác sâu hơn nhân vật Ngòi Hết Mực - nhân vật được anh ẩn dụ như chính bản thân mình. Ước mơ của Jun Phạm là đưa Xứ Sở Miên Man lên màn ảnh dưới dạng phim hoạt hình, dù anh cũng thừa nhận đây là dự án tốn kém và nhiều thử thách.

Tác giả/ nghệ sĩ Jun Phạm bày tỏ mong muốn được cùng những người bạn lồng tiếng, sản xuất nhạc,... nếu bộ phim thành hình.

Phần giao lưu trở nên lắng đọng hơn khi tác giả trả lời các câu hỏi của fan. Nhiều chia sẻ của anh chạm đến cảm xúc người nghe: "Mình 'đón lấy nắng sớm phía bên kia chân đồi' nhưng mình cũng sẽ đón lấy mưa giông bên đây chân đồi", hay "Khi mà bạn không cho bạn khóc, yếu đuối, thì sẽ có một năng lượng khác sẽ đến, thường là tức giận và cọc cằn. Nên là cứ khóc đi, Jun thấy nó bình thường".

Gần cuối phần giao lưu, các độc giả được "xé túi mù" khi Jun Phạm trực tiếp đọc một chương trong Xứ Sở Miên Man. Giọng đọc trầm ấm, nhẹ nhàng của anh như đưa tất cả bước vào thế giới "Minamun" màu nhiệm.

Nhiều Carrot có nguyện vọng mong tác giả ra mắt bản audiobook vì "quá cuốn".

Phần ký tặng sách Xứ Sở Miên Man cũng là khoảnh khắc được mong chờ nhất. 100 độc giả may mắn được Jun Phạm dành tặng những lời chúc được anh viết nắn nót, tỉ mỉ. Với những ai yêu mến anh, đây còn là cơ hội để thấu hiểu hơn một Jun Phạm sâu sắc, trân trọng từng con chữ và vô cùng nghiêm túc với nghề viết.

bx-00897.jpg
bx-00927.jpg
"Cám ơn độc giả Miền Bắc thật nhiều vì buổi giao lưu ký sách thật vui và nhiều ý nghĩa. Hẹn cả nhà một ngày không xa nhen!" - Tác giả Jun Phạm chia sẻ.
chan-trang-t9.jpg
Vân Anh - Ảnh: BTC, Clip: Vân Anh
#jun phạm #xứ sở miên man #sách xứ sở miên man #nhà văn jun phạm #jun phạm viết sách #jun phạm ký sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục