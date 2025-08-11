Jessie J hé lộ ca khúc mới sau cuộc chiến cam go với ung thư, hứa hẹn bùng nổ với thông điệp ý nghĩa

Mới đây, Jessie J chính thức thông báo đĩa đơn thứ ba trong năm mang tên Believe In Magic sẽ được phát hành vào ngày 29/8 sắp tới. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ rằng album phòng thu thứ 6 của bản thân đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến nhưng sẽ sớm được ra mắt.
Album này sẽ đánh dấu lần đầu tiên Jessie J phát hành sản phẩm với tư cách nghệ sĩ độc lập kể từ khi rời Republic Records vào cuối năm 2023. Trên trang Instagram cá nhân, giọng ca Price Tag chia sẻ: "Tôi rời một hãng thu âm lớn sau 18 năm không phải vì sợ mà là tôi muốn viết lại những quy tắc phù hợp với cuộc sống và sức khỏe của mình. Tôi phải sống thực tế hơn với những gì tôi có thể thực hiện trong tất cả các vai trò trong cuộc sống của mình".
Không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp, album này còn được Jessie J thực hiện trong giai đoạn cô phải đối mặt với căn bệnh ung thư. Tháng 6 vừa qua, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ bàng hoàng khi tiết lộ mình được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn đầu, sau khi phát hiện một khối u hơn 5cm. Trong một video trên Instagram, cô bày tỏ mình cảm thấy may mắn khi phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu, đồng thời tiếc nuối vì lịch trình bận rộn khiến cô không thể chia sẻ tin này sớm hơn.
Nữ ca sĩ đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và chỉ vài tuần sau, tin tức đáng mừng đã đến. Jessie J đã cùng con trai Sky thông báo: "Tôi đã ổn rồi. Kết quả là không có sự di căn của ung thư". Cô không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc và gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã yêu thương và cầu nguyện cho cô. Dù vậy, nữ ca sĩ chia sẻ rằng hành trình hồi phục vẫn còn dài và cô vẫn cần thêm một ca phẫu thuật nữa để cải thiện sự cân đối của ngực.
Dù vậy, Jessie J đã phải đối mặt với những tin đồn và bình luận thiếu tế nhị về ngoại hình của mình trong giai đoạn chữa trị.
Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo The Sunday Times, giọng ca Bang Bang tâm sự: "Có lẽ căn bệnh này đến để làm chậm lại nhịp sống của tôi và giúp tôi suy xét lại mọi thứ trong cuộc sống". Cô cho biết đã phải tạm ngừng bế con trai trong vài tháng - một thử thách đầy khó khăn đối với một người mẹ nhưng nữ ca sĩ cho rằng: "Nhìn rộng ra thì đó là một sự hy sinh nhỏ để tôi có được sức khỏe và vẫn còn ở đây".
Jessie J là một ca, nhạc sĩ người Anh. Cô đã phát hành 5 album phòng thu, trong đó có những bản hit đình đám như Price Tag, Domino, Flashlight và Bang Bang. Những bài hát của cô đã gây được nhiều tiếng vang giúp đưa tên tuổi cô trở thành một huyền thoại trong làng nhạc toàn cầu.