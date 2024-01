Jaeyoung Vina gửi lời tri ân đặc biệt đến nhân viên dịp cuối năm

Ngày 27/1 vừa qua, Công ty TNHH Jaeyoung Vina đã tổ chức chương trình Festival chủ đề One Team One Dream. Đây là hoạt động thường niên của Công ty để tôn vinh nỗ lực, khích lệ tinh thần làm việc của hơn 1000 CBNV đang làm việc tại đây.

Đêm đại nhạc hội với chủ đề One Team One Dream là dấu mốc đánh dấu quá trình xây dựng, trưởng thành và khẳng định giá trị của Jaeyoung Vina tại thị trường Việt Nam sau 6 năm hoạt động. Chương trình mang đến cho toàn bộ CBNV những giây phút thăng hoa cảm xúc với các phần vinh danh, nghệ thuật cùng phần bốc thăm may mắn với nhiều giải thưởng có giá trị.

Ngoài ra, buổi chiều cùng ngày, Công ty cũng đã tổ chức hoạt động teambuilding sáng tạo và thú vị, nhằm tạo ra không khí gần gũi và hứng khởi. Những trò chơi nhóm không chỉ giúp tinh thần đồng đội được phát huy, tăng cường sự gắn kết mà còn đẩy lùi bức tường ngăn cản giữa các bộ phận, tạo ra một môi trường làm việc tích cực.

Ông Ko Yoon Mann, Phó tổng giám đốc Công ty chia sẻ: "Đây là dịp lý tưởng để bày tỏ lòng tri ân đặc biệt đến tất cả những người đã làm nên thành công của Jaeyoung Vina trong suốt năm qua. Chúng tôi tin rằng, thông qua những sự kiện như vậy, tinh thần đồng đội và sự gắn kết giữa các thành viên sẽ được củng cố và phát triển."

Với tôn chỉ tạo ra môi trường làm việc tích cực, trao cơ hội cho mỗi cá nhân được phát huy hết năng lực của mình, bên cạnh sự kiện đặc biệt này, Jaeyoung Vina còn thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ khác như Workshop, hoạt động thể dục thể thao...

Công ty TNHH JAEYOUNG VINA nằm ở Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trụ sở là công ty TNHH JAEYOUNG SOLUTEC nằm ở Incheon, Hàn Quốc – đã hoạt động 43 năm bằng nền tảng kỹ thuật tạo khuôn tiên tiến và là doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán KOSDAQ Hàn Quốc. Năm 2017 Công ty TNHH JAEYOUNG SOLUTEC đã đầu tư vào thị trường Việt Nam và thành lập công ty lấy tên là Công ty TNHH JAEYOUNG VINA vào tháng 5 năm 2017, chuyên sản xuất linh kiện điện tử điện thoại cho Samsung.