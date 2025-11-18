Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

iPhone 17 Pro Max màu Cam vũ trụ bị "bay màu" khi lau bằng khăn ướt, thực hư thế nào?

Sơn Trần

HHTO - Một người dùng iPhone 17 Pro Max màu Cam vũ trụ mới đây gây xôn xao khi đăng hình ảnh cho thấy lớp sơn trên khung máy bị tróc sạch chỉ sau khi lau bằng khăn ướt.

Trước đó, mẫu máy này từng vướng lỗi oxy hóa, nhưng việc lớp phủ màu bị bong vì một thao tác làm sạch đơn giản tiếp tục khiến các tín đồ Apple lo lắng.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội X bởi tài khoản @Rui35052730, toàn bộ phần viền và cạnh máy đã lộ rõ lớp hợp kim nhôm bên dưới, trong khi màu Cam gần như biến mất. Chủ nhân thiết bị cho biết anh chỉ dùng khăn ướt thông thường để lau.

iphone-17-pro-max-paint-coming-off-by-using-wet-wipes-5.jpg

Trợ lý AI Grok của xAI đưa ra cảnh báo rằng các loại khăn ướt có chứa chất như peroxide hoặc cồn có thể khiến lớp anodized trên iPhone 17 Pro Max bị bong tróc. Trong khi đó, Apple từ lâu đã khuyến nghị người dùng không sử dụng hóa chất mạnh để vệ sinh thiết bị vì nguy cơ ảnh hưởng đến lớp phủ bên ngoài.

Dòng iPhone 17 Pro và Pro Max năm nay dùng khung nhôm nguyên khối anodized thay vì titan như đời trước. Kết cấu này nhẹ hơn nhưng lại dễ trầy xước và móp khi va đập. Sự cố lần này càng khiến người dùng lo ngại về độ bền của lớp hoàn thiện của màu Cam vũ trụ.

iphone-17-pro-max-paint-coming-off-by-using-wet-wipes-2-1092x1456.jpg

Hiện trên Reddit và các nền tảng khác chưa ghi nhận thêm trường hợp tương tự, vì vậy đây có thể là trường hợp cá biệt. Tuy vậy, nhiều ý kiến dự đoán người dùng trong vụ việc có thể đã dùng phải khăn ướt chứa hóa chất tẩy rửa mạnh chứ không phải loại khăn ướt thông thường.

Trong lúc chờ phản hồi chính thức từ Apple, người dùng iPhone 17 Pro và Pro Max màu Cam vũ trụ được khuyên tạm thời tránh dùng khăn ướt để vệ sinh thiết bị. Khăn giấy mềm vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Nếu lớp sơn bị tróc, chủ thiết bị nên liên hệ Apple để kiểm tra khả năng được hỗ trợ hoặc bảo hành.

ok.jpg
Sơn Trần
Wccftech
#iPhone 17 Pro Max #Cam vũ trụ #màu sơn trên iPhone #bền màu #khăn ướt #độ bền điện thoại #tín đồ Apple

