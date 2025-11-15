Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Apple ra mắt iPhone Pocket: Phụ kiện túi vải dệt 3D tinh tế, giá lại gây sốc

Sơn Trần

HHTO - Apple mới đây vừa cho ra mắt iPhone Pocket - một phụ kiện độc đáo được tạo nên từ sự hợp tác giữa “Táo khuyết” và nhà thiết kế danh tiếng Issey Miyake.

Apple vừa cho ra mắt iPhone Pocket - chiếc phụ kiện độc đáo được lấy cảm hứng từ khái niệm “một mảnh vải” (a piece of cloth) và được dệt bằng công nghệ 3D tiên tiến, mang đậm phong cách đặc trưng của Issey Miyake. Cấu trúc vải gân co giãn giúp túi ôm sát thân máy, đồng thời vẫn để lộ màn hình iPhone một cách tinh tế, cho phép người dùng xem nhanh nội dung mà không cần lấy thiết bị ra.

iPhone Pocket lấy cảm hứng từ khái niệm “một mảnh vải” (a piece of cloth).

iPhone Pocket lấy cảm hứng từ khái niệm “một mảnh vải” (a piece of cloth).

Thiết kế này gợi nhớ đến iPod Sock huyền thoại nhưng được kéo dài thành một dải dây đeo tiện dụng. Theo ông Yoshiyuki Miyamae, Giám đốc thiết kế của Issey Miyake, iPhone Pocket là sự kết hợp giữa thẩm mỹ, tính năng và phong cách cá nhân, hướng đến trải nghiệm “niềm vui khi mang iPhone theo cách riêng của bạn”.

Sự ra mắt của iPhone Pocket được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng mảng phụ kiện thời trang của Apple, đồng thời đánh dấu một sự hợp tác đặc biệt với Issey Miyake, gợi nhắc những giá trị hoài niệm đối với người hâm mộ lâu năm của hãng.

Các phiên bản màu sắc của iPhone Pocket

Các phiên bản màu sắc của iPhone Pocket

Nhà thiết kế Nhật Bản này từng tạo nên những chiếc áo cổ lọ màu đen mang tính biểu tượng mà cố CEO Steve Jobs thường xuyên mặc, biến chúng thành một phần di sản được nhiều người biết đến.

Molly Anderson, Phó chủ tịch Thiết kế Công nghiệp tại Apple, chia sẻ: “Apple và Issey Miyake cùng hướng đến cách tiếp cận tôn vinh sự tinh xảo, đơn giản và thú vị. Chiếc túi đựng này là kết quả của ý tưởng, mang dáng vẻ tự nhiên khi kết hợp với các sản phẩm của chúng tôi”.

Ông Yoshiyuki Miyamae, Giám đốc thiết kế tại Miyake Design Studio, cho biết thêm: “iPhone Pocket khám phá khái niệm về niềm vui khi đeo điện thoại theo cách riêng của bạn, thể hiện sự gắn kết giữa iPhone và người dùng, đồng thời đảm bảo tính đồng nhất và đa năng trong quá trình sử dụng”.

Ngay sau khi ra mắt, iPhone Pocket nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội, chủ yếu vì mức giá được đánh giá khá cao so với một phụ kiện. Sản phẩm được sản xuất giới hạn và gồm hai phiên bản.

iPhone Pocket có giá từ khoảng 3,66 triệu đồng.

iPhone Pocket có giá từ khoảng 3,66 triệu đồng.

  • Dây đeo ngắn: Giá 149,95 USD (khoảng 3,66 triệu đồng) với 8 tùy chọn màu sắc gồm vàng chanh, cam, tím, hồng, xanh, nâu và đen.
  • Dây đeo dài: Giá 229,95 USD (khoảng 5,63 triệu đồng) với 3 tùy chọn màu: xanh, nâu và đen.

Apple ra mắt iPhone Pocket tuy nhiên chưa công bố số lượng sản xuất cụ thể, nhưng xác nhận iPhone Pocket sẽ chính thức được bán từ 14/11 tại một số Apple Store ở các thị trường chọn lọc, bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Italy, Pháp và Trung Quốc.

ok.jpg
Sơn Trần
VTS, HHM Forum
#Apple #iPhone Pocket #phụ kiện #vải dệt 3D #Issey Miyake #giá cao #người dùng iPhone #tín đồ Apple

