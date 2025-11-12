Meta thông báo sẽ "khai tử" nút Like và Comment trên Facebook, thực hư thế nào?

HHTO - Công ty mẹ của Facebook vừa thông báo sẽ ngừng hỗ trợ hai nút “Like” và “Comment” kể từ ngày 10/2/2026, vậy thực hư thông tin này là thế nào?

“Biểu tượng” một thời sắp biến mất

Theo thông báo đăng tải trên trang web dành cho nhà phát triển của Meta, các plugin “Like Button” và “Comment Plugin” sẽ chính thức bị khai tử vào tháng 2/2026. Điều này đồng nghĩa, từ thời điểm đó, người dùng sẽ không còn thấy nút Like hoặc khung bình luận Facebook trên các bài báo, blog hay website khác.

Meta cho biết, quyết định này nằm trong quá trình tinh gọn và hiện đại hóa hệ sinh thái sản phẩm, hướng đến “trải nghiệm nhất quán, an toàn và phù hợp hơn với thời đại mới”.

“Những công cụ xã hội như nút Like hay Comment từng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người dùng trên web, nhưng hành vi và công nghệ nay đã thay đổi” - Meta chia sẻ trong thông cáo.

Không ảnh hưởng tới Like/Comment trong Facebook

Meta khẳng định, thay đổi này chỉ áp dụng với plugin nhúng trên website bên ngoài, hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc người dùng bấm Like, bình luận hay chia sẻ trong ứng dụng và trang Facebook chính thức.

Điều đó nghĩa là, các tương tác trên Facebook cá nhân, Fanpage hay bài đăng nhóm vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, những trang tin tức hoặc blog từng cài nút Like/Comment của Facebook sẽ thấy các thành phần này biến mất hoặc không hiển thị được sau thời điểm nói trên.

Vì sao Meta “khai tử” tính năng này?

Theo giới chuyên môn, nguyên nhân chính nằm ở sự thay đổi trong hành vi người dùng và chính sách quyền riêng tư. Ngày nay, phần lớn người dùng tương tác trực tiếp trong ứng dụng mạng xã hội, thay vì “Like” bài viết qua nút nhúng trên web như giai đoạn 2010-2015.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về bảo mật dữ liệu và cookie cũng khiến việc duy trì plugin bên thứ ba trở nên phức tạp hơn. Meta muốn tập trung nguồn lực vào các công cụ hiện đại, hỗ trợ nhà phát triển xây dựng trải nghiệm mạng xã hội mới, thay vì giữ lại những tính năng “thuộc về kỷ nguyên trước”.