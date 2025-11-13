Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID

Sơn Trần

HHTO - Chi tiết các bước nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID, người dân có thể làm theo những bước dưới đây.

Ngày 31/8/2025, Bộ Công An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT năm 2025 về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai.

Ủy ban nhân dân các xã, phường phụ trách thu thập các loại Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ Căn cước/CCCD của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà ở chưa được xây dựng trong CSDL đất đai, đảm bảo hoàn thành vào ngày 15/11/2025.

Bước 1: Để có thể sử dụng được đầy đủ chức năng, bạn cần đến công an phường/xã bất kỳ (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) để làm VNeID mức 2.

Bước 2: Sau đó truy cập vào mục "cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước". Tại đây sẽ hiện ra giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin.

Bước 3: Tiếp đến, người dân ấn vào "Tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Phần thông tin người kê khai sẽ được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai đó là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG.

Cuối cùng, ấn vào xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sơn Trần
Theo Thư viện Pháp luật
