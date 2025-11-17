Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Công an TP Hà Nội thông báo quan trọng liên quan đến Giấy phép lái xe, Đăng ký xe

LINH LÊ

HHTO - Hiện nay Công an TP Hà Nội đang triển khai kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và Giấy phép lái xe (GPLX). Để hiệu quả, người dân cần thực hiện các bước khai báo trực tuyến trên ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi.

Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm: Căn cước công dân, Giấy chứng nhận đăng ký xe và GPLX mô tô dân sự bản giấy.

Dưới đây là các bước khai báo thông tin đăng ký xe, Giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi:

Bước 1: Đăng nhập và Truy cập

Đăng nhập ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHanoi" bằng số điện thoại hoặc tài khoản định danh.

Truy cập vào mục "Làm sạch dữ liệu".

Bước 2: Lựa chọn Loại Giấy tờ

Lựa chọn "Giấy phép lái xe bản giấy" hoặc "Đăng ký xe" tùy theo nhu cầu làm sạch dữ liệu.

Công dân lần lượt chọn 2 loại dữ liệu cần làm sạch:

Giấy phép lái xe → Chụp ảnh Căn cước và GPLX → Tạo yêu cầu → Kiểm tra thông tin thiếu → Cập nhật thông tin.

image.jpg
Ứng dụng iHanoi.

Đăng ký xe → Chụp ảnh Căn cước và Đăng ký xe → Lựa chọn đối tượng sử dụng xe → Điền bổ sung thông tin thiếu → Cập nhật thông tin.

Trong quá trình thực hiện, công dân cần nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu; hệ thống sẽ tự động đối chiếu, xác thực toàn bộ dữ liệu trên môi trường điện tử, bảo đảm tính chính xác và quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình quản lý phương tiện, giải quyết thủ tục hành chính và thực thi pháp luật.

Công an TP Hà Nội lưu ý các trường hợp công dân không cần thực hiện khai báo trực tuyến, bao gồm: GPLX của lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội). Giấy phép lái xe ô tô. GPLX mô tô bản nhựa cứng (PET).

ok.jpg
LINH LÊ
Theo Công an TP Hà Nội
#Công an Hà Nội #GPLX #đăng ký xe #kế hoạch rà soát #ứng dụng iHanoi #quản lý phương tiện

Cùng chuyên mục