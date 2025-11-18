Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Công dân số

Google News

Khám phá 5 tính năng ẩn cực hữu ích trên iPhone có thể người dùng chưa biết

Sơn Trần

HHTO - 5 tính năng ẩn trên iPhone sẽ thay đổi cách bạn sử dụng thiết bị, tiết kiệm thời gian hơn và tăng cảm giác mượt mà trong từng tác vụ nhỏ mỗi ngày.

iPhone luôn được biết đến với thiết kế đơn giản và trực quan, nhưng bên dưới giao diện quen thuộc ấy là rất nhiều tính năng “ẩn” hữu ích mà ngay cả người dùng lâu năm có thể cũng chưa biết.

Điều chỉnh con trỏ siêu chính xác bằng phím cách

Một trong những trải nghiệm khó chịu nhất trên màn hình cảm ứng là việc đặt con trỏ chính xác vào vị trí cần chỉnh sửa trong văn bản, khiến người dùng phải nhấn giữ, chờ kính lúp xuất hiện rồi loay hoay kéo.

Tuy nhiên, iPhone đã trang bị một cử chỉ “ẩn” tuyệt vời để giải quyết vấn đề này: bạn chỉ cần nhấn và giữ phím cách (Spacebar). Thao tác ngay lập tức biến bàn phím ảo thành một bảng di chuột (trackpad) cực kỳ nhạy. Bạn hãy thử vuốt nhẹ ngón tay theo bất kỳ hướng nào để di chuyển con trỏ một cách mượt mà và chính xác qua từng ký tự.

1.png

Thủ thuật này giúp bạn tiết kiệm thời gian, đồng thời mang lại cảm giác kiểm soát tốt hơn nhiều so với phương pháp chạm và kéo truyền thống.

Kích hoạt nút ẩn sau logo Táo

Chiếc iPhone của bạn có một nút vật lý "vô hình" nằm ngay sau lưng, chính là logo Apple. Tính năng này được gọi là Chạm mặt sau (Back Tap), cho phép bạn lập trình logo để thực hiện các hành động tắt nhanh chỉ bằng cách chạm hai lần hoặc ba lần vào mặt lưng máy.

2.png

Để kích hoạt, bạn vào Cài đặt > Trợ năng (Accessibility) > Cảm ứng (Touch) và chọn Chạm mặt sau (Back Tap). Bạn có thể cài đặt nhằm mục đích chụp ảnh màn hình, khóa màn hình, mở Trung tâm Điều khiển, hoặc thậm chí là kích hoạt một Phím tắt (Shortcut) phức tạp.

Đây là một sự tiện lợi tuyệt vời ít người để ý giúp bạn truy cập nhanh các tính năng mà không cần dùng nút bấm vật lý.

Loại bỏ các chấm đỏ thông báo gây rối mắt

Nếu bạn là người dễ bị căng thẳng bởi những "vòng tròn đỏ" với các con số liên tục xuất hiện trên biểu tượng ứng dụng, báo hiệu tin nhắn chưa đọc hoặc thông báo tích lũy, đã đến lúc giải phóng màn hình chính của bạn.

3.png

Những chỉ số thông báo tuy hữu ích nhưng lại liên tục thu hút sự chú ý, khiến bạn mất tập trung. Bạn có thể tắt chúng mà vẫn giữ lại được thông báo đẩy bằng cách: Vào Cài đặt > Thông báo (Notifications) > Chọn ứng dụng bạn muốn tắt > Gạt thanh tắt tùy chọn Chỉ số thông báo (Badges). Màn hình chính của bạn sẽ trở nên gọn gàng, "dễ thở" hơn rất nhiều, giúp tập trung hơn vào công việc.

Điều chỉnh cường độ ánh sáng đèn pin linh hoạt

Nhiều người dùng chỉ biết rằng đèn pin trên iPhone có hai trạng thái: Bật hoặc Tắt. Tuy nhiên, Apple đã tích hợp khả năng điều chỉnh cường độ sáng của đèn pin để phù hợp với mọi tình huống, từ việc tìm chìa khóa trong đêm tối đến việc cần một chút ánh sáng dịu nhẹ khi đọc sách.

4.png

Để sử dụng, bạn chỉ cần mở Trung tâm Điều khiển bằng cách vuốt từ góc trên bên phải màn hình xuống. Sau đó, nhấn và giữ vào biểu tượng đèn pin. Một thanh trượt độ sáng sẽ xuất hiện, cho phép bạn vuốt lên hoặc xuống để điều chỉnh cường độ từ mức sáng tối đa cho đến mức sáng dịu nhẹ nhất.

Tắt tiếng gõ phím mà không cần đặt máy chế độ im lặng

Tiếng "click click" liên tục khi gõ phím có thể gây khó chịu trong môi trường yên tĩnh như thư viện hay cuộc họp, nhưng bạn lại không muốn chuyển toàn bộ điện thoại sang chế độ im lặng vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng.

5.png

iPhone cho phép bạn tắt riêng biệt âm thanh bàn phím. Chỉ cần bạn vào Cài đặt > Âm thanh & Cảm ứng > Cuộn xuống và chọn Phản hồi Bàn phím. Tại đây, bạn chỉ cần tắt tùy chọn Âm thanh. Điều chỉnh này sẽ chỉ tắt tiếng gõ phím, trong khi vẫn giữ nguyên âm lượng cho nhạc chuông, cảnh báo và thông báo quan trọng.

Những tính năng ẩn trên tuy nhỏ nhưng lại giúp iPhone trở nên tiện dụng hơn rất nhiều. Bạn hãy thử bật từng tính năng và cảm nhận sự thay đổi trong thói quen sử dụng hằng ngày nhé.

ok.jpg
Sơn Trần
#iPhone #tính năng ẩn #trợ năng #mẹo iPhone #tối ưu hóa #người dùng iPhone #tín đồ Apple

Cùng chuyên mục