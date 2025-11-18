Khám phá 5 tính năng ẩn cực hữu ích trên iPhone có thể người dùng chưa biết

HHTO - 5 tính năng ẩn trên iPhone sẽ thay đổi cách bạn sử dụng thiết bị, tiết kiệm thời gian hơn và tăng cảm giác mượt mà trong từng tác vụ nhỏ mỗi ngày.

iPhone luôn được biết đến với thiết kế đơn giản và trực quan, nhưng bên dưới giao diện quen thuộc ấy là rất nhiều tính năng “ẩn” hữu ích mà ngay cả người dùng lâu năm có thể cũng chưa biết.

Điều chỉnh con trỏ siêu chính xác bằng phím cách

Một trong những trải nghiệm khó chịu nhất trên màn hình cảm ứng là việc đặt con trỏ chính xác vào vị trí cần chỉnh sửa trong văn bản, khiến người dùng phải nhấn giữ, chờ kính lúp xuất hiện rồi loay hoay kéo.

Tuy nhiên, iPhone đã trang bị một cử chỉ “ẩn” tuyệt vời để giải quyết vấn đề này: bạn chỉ cần nhấn và giữ phím cách (Spacebar). Thao tác ngay lập tức biến bàn phím ảo thành một bảng di chuột (trackpad) cực kỳ nhạy. Bạn hãy thử vuốt nhẹ ngón tay theo bất kỳ hướng nào để di chuyển con trỏ một cách mượt mà và chính xác qua từng ký tự.

Thủ thuật này giúp bạn tiết kiệm thời gian, đồng thời mang lại cảm giác kiểm soát tốt hơn nhiều so với phương pháp chạm và kéo truyền thống.

Kích hoạt nút ẩn sau logo Táo

Chiếc iPhone của bạn có một nút vật lý "vô hình" nằm ngay sau lưng, chính là logo Apple. Tính năng này được gọi là Chạm mặt sau (Back Tap), cho phép bạn lập trình logo để thực hiện các hành động tắt nhanh chỉ bằng cách chạm hai lần hoặc ba lần vào mặt lưng máy.

Để kích hoạt, bạn vào Cài đặt > Trợ năng (Accessibility) > Cảm ứng (Touch) và chọn Chạm mặt sau (Back Tap). Bạn có thể cài đặt nhằm mục đích chụp ảnh màn hình, khóa màn hình, mở Trung tâm Điều khiển, hoặc thậm chí là kích hoạt một Phím tắt (Shortcut) phức tạp.

Đây là một sự tiện lợi tuyệt vời ít người để ý giúp bạn truy cập nhanh các tính năng mà không cần dùng nút bấm vật lý.

Loại bỏ các chấm đỏ thông báo gây rối mắt

Nếu bạn là người dễ bị căng thẳng bởi những "vòng tròn đỏ" với các con số liên tục xuất hiện trên biểu tượng ứng dụng, báo hiệu tin nhắn chưa đọc hoặc thông báo tích lũy, đã đến lúc giải phóng màn hình chính của bạn.

Những chỉ số thông báo tuy hữu ích nhưng lại liên tục thu hút sự chú ý, khiến bạn mất tập trung. Bạn có thể tắt chúng mà vẫn giữ lại được thông báo đẩy bằng cách: Vào Cài đặt > Thông báo (Notifications) > Chọn ứng dụng bạn muốn tắt > Gạt thanh tắt tùy chọn Chỉ số thông báo (Badges). Màn hình chính của bạn sẽ trở nên gọn gàng, "dễ thở" hơn rất nhiều, giúp tập trung hơn vào công việc.

Điều chỉnh cường độ ánh sáng đèn pin linh hoạt

Nhiều người dùng chỉ biết rằng đèn pin trên iPhone có hai trạng thái: Bật hoặc Tắt. Tuy nhiên, Apple đã tích hợp khả năng điều chỉnh cường độ sáng của đèn pin để phù hợp với mọi tình huống, từ việc tìm chìa khóa trong đêm tối đến việc cần một chút ánh sáng dịu nhẹ khi đọc sách.

Để sử dụng, bạn chỉ cần mở Trung tâm Điều khiển bằng cách vuốt từ góc trên bên phải màn hình xuống. Sau đó, nhấn và giữ vào biểu tượng đèn pin. Một thanh trượt độ sáng sẽ xuất hiện, cho phép bạn vuốt lên hoặc xuống để điều chỉnh cường độ từ mức sáng tối đa cho đến mức sáng dịu nhẹ nhất.

Tắt tiếng gõ phím mà không cần đặt máy chế độ im lặng

Tiếng "click click" liên tục khi gõ phím có thể gây khó chịu trong môi trường yên tĩnh như thư viện hay cuộc họp, nhưng bạn lại không muốn chuyển toàn bộ điện thoại sang chế độ im lặng vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng.

iPhone cho phép bạn tắt riêng biệt âm thanh bàn phím. Chỉ cần bạn vào Cài đặt > Âm thanh & Cảm ứng > Cuộn xuống và chọn Phản hồi Bàn phím. Tại đây, bạn chỉ cần tắt tùy chọn Âm thanh. Điều chỉnh này sẽ chỉ tắt tiếng gõ phím, trong khi vẫn giữ nguyên âm lượng cho nhạc chuông, cảnh báo và thông báo quan trọng.

Những tính năng ẩn trên tuy nhỏ nhưng lại giúp iPhone trở nên tiện dụng hơn rất nhiều. Bạn hãy thử bật từng tính năng và cảm nhận sự thay đổi trong thói quen sử dụng hằng ngày nhé.