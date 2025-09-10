iPhone 17 giúp Apple nhận ‘mưa’ lời khen sau nhiều năm trì trệ

TPO - Giám đốc điều hành Apple Tim Cook có vẻ đã học hỏi từ thiên tài thiết kế Steve Jobs khi ông ra mắt iPhone Air - chiếc điện thoại mỏng nhất của thương hiệu này từ trước đến nay và cũng là thay đổi lớn nhất trong 8 năm của dòng sản phẩm bị nhiều người chê là trì trệ.

Các sản phẩm iPhone 17 của Apple mới được ra mắt. (Ảnh: Reuters)

Ông Cook khai mạc sự kiện ra mắt sản phẩm thường niên của công ty tại trụ sở chính ở Cupertino, California, bằng một câu nói của Jobs: "Đối với chúng tôi, thiết kế không chỉ đơn thuần là vẻ ngoài hay cảm giác của một thứ gì đó. Thiết kế còn là cách nó hoạt động".

Bên trong khung máy dày 5,6 mm - mỏng hơn cả S25 Edge của Samsung với độ dày 5,8 mm - mạch điện của iPhone Air được thu nhỏ lại chỉ bằng vài tem thư, giúp pin đạt dung lượng lớn nhất có thể.

Trước sự kiện, nhiều nhà phân tích dự đoán các sản phẩm sắp ra mắt sẽ được chào đón không mấy tích cực. Tuy nhiên, sau lễ ra mắt ngày 9/9 (giờ Mỹ), nhiều ý kiến cho rằng 4 phiên bản - iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max - sẽ hấp dẫn khách hàng với nhiều mức chi trả khác nhau.

Vẫn còn hoài nghi liệu dòng iphone mới có đáp ứng được dung lượng pin như đã hứa hay không, và liệu người tiêu dùng có thích việc điện thoại có ít camera hơn không.

Iphone 17 trang bị chip xử lý A19 Pro tốt nhất và mới nhất của Apple, được tinh chỉnh để xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI), cùng 2 chip truyền thông do Apple tùy chỉnh.

"Tôi đã nghe thấy những tràng pháo tay vang dội ngay khi nó được công bố", Gaurav Chaudhary, một YouTuber với gần 24 triệu người theo dõi cho biết. Anh khen ngợi khung titan và mặt kính "ceramic shield" của Air mà Apple cho biết giúp thiết bị bền hơn.

Chaudhary cho biết, dù đã nghe nhiều thông tin rò rỉ về dòng sản phẩm mới, ông vẫn rất ấn tượng sau khi trải nghiệm nó tại Nhà hát Steve Jobs ở trụ sở Apple, dù ông vẫn muốn xem liệu những tuyên bố về thời lượng pin của Apple có đúng như những gì họ quảng cáo hay không.

17 năm trước, Jobs giới thiệu chiếc MacBook Air đầu tiên của công ty bằng cách rút chiếc máy tính xách tay siêu mỏng ra khỏi một phong bì thư để nhấn mạnh cơ động của nó.

iPhone Air có thể chính là điều mà người hâm mộ Apple mong đợi trong nhiều năm: Vẻ ngoài không giống những thiết bị khác trên thị trường và được tích hợp những công nghệ phần cứng vượt trội.

"Tôi nghĩ rằng trong thời đại mà chúng ta đã chứng kiến ​​sự tương đồng lớn, thật tuyệt vời khi thấy Apple mang một sản phẩm mới ra thị trường. Nó như một sự hồi sinh cho toàn bộ phân khúc iPhone", nhà phân tích Paolo Pescatore của PP Foresight đánh giá.

Tuy nhiên, điểm trừ là iPhone Air chỉ có 1camera, trong khi iPhone 17 bản chuẩn có 2 và và bản Pro có 3 camera.

Apple giữ giá dòng iPhone mới ổn định, dù chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tổn hại đến lợi nhuận của công ty.

Phiên bản 256 GB của mẫu iPhone 17 cơ bản sẽ có giá khởi điểm là 799 USD, tương đương với mẫu iPhone 16 trước đó nhưng dung lượng lưu trữ chỉ bằng một nửa.

iPhone 17 Pro sẽ có giá khởi điểm là 1.099 USD cho mẫu 256 GB, tương đương với mẫu năm ngoái với cùng dung lượng, nhưng không có tùy chọn điện thoại dung lượng nhỏ hơn với mức giá thấp hơn là 999 USD như iPhone 16 Pro.

Apple cũng không tăng giá các mẫu đồng hồ thông minh hoặc AirPods Pro 3 mới.