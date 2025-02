Huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá): Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Trong năm 2025, huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) tập trung tháo gỡ những khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển nhanh, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, năm 2024, huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, ngày 6/11/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1339/QĐ- TTg về việc công nhận huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là tiền đề quan trọng để Thọ Xuân tiếp tục nỗ lực vươn lên hiện thực hóa mục tiêu trước năm 2030 trở thành thị xã. Cũng trong năm 2024, huyện Thọ Xuân khởi công 02 dự án Cụm công nghiệp (CCN), đó là CCN Thọ Nguyên (xã Xuân Hồng), CCN Thọ Minh (xã Thuận Minh), tạo động lực thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn huyện. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, huyện Thọ Xuân phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó chú trọng đẩy mạnh thực hiện phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Ông Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân cho biết, trong năm 2025, huyện Thọ Xuân xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm mà các cấp, các ngành trong huyện vừa phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, vừa phải chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Vì vậy, ngoài phát huy tinh thần đoàn đoàn kết, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phát triển kinh tế- xã hội, huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển nhanh, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế.

Trong đó, về công nghiệp - xây dựng, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm công nghiệp có thế mạnh như: hàng may mặc, giấy, đồ gỗ, chế biến nông lâm sản... Theo dõi, đôn đốc tiến độ hạ tầng CCN và quan tâm phát triển các làng nghề truyền thống, gắn với xây dựng thương hiệu. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động, nhằm gia tăng giá trị sản xuất, tạo việc làm cho người dân trên địa bàn huyện. Phát triển ngành công nghiệp theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng, mỏ đất san lấp... Huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực này. Tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, kịp thời tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng phát triển các hình thức hợp tác, liên kết với các thành phần kinh tế khác để hình thành các chuỗi giá trị. Phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với khôi phục các nghề truyền thống và phát triển các nghề mới có thị trường tiêu thụ tốt, bền vững, sản xuất các sản phẩm phục vụ du lịch.

Về thương mại - dịch vụ, huyện Thọ Xuân chú trọng đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ có lợi thế và có giá trị gia tăng lớn. Tăng cường kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, các siêu thị trên địa bàn huyện. Đặc biệt là các loại hình dịch vụ phụ trợ đáp ứng nhu cầu cho khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và Cảng hàng không Thọ Xuân. Tiếp tục triển khai, thực hiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2025. Khuyến khích các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và chuyển đổi hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao...

Trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, trong năm 2025 huyện Thọ Xuân tập trung chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp quy mô lớn và phát huy lợi thế sản phẩm có thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phấn đấu năm 2025 tích tụ được 197 ha đất. Tiếp tục duy trì và phát triển các vùng liên kết và bao tiêu sản phẩm giống lúa thuần chất lượng cao, vùng cây xuất khẩu, phấn đấu giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt từ 160 triệu đồng/ha/năm. Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ, thực hiện Đề án “Cải tạo và phát triển giống bưởi Luận Văn”. Đổi mới mạnh mẽ phương thức sản xuất, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm có thương hiệu. Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Nắm bắt kịp thời dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án điều tiết, bảo đảm đủ nước cho sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng cơ vật chất đạt tiêu chí phường, góp phần nâng cao chất lượng, môi trường sống nông thôn, phấn đấu trong năm 2025 có thêm 1 xã NTM nâng cao, 6 thôn NTM kiểu mẫu và xây dựng thêm 6 sản phẩm OCOP.

Đối với xúc tiến du lịch, huyện Thọ Xuân quảng bá theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tăng cường liên kết phát triển du lịch với các điểm du lịch trong và ngoài huyện. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trùng tu, tôn tạo các di tích theo kế hoạch. Phối hợp với các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động khuyến mại kích cầu mua sắm trong nhân dân tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, mở rộng đầu tư, kết nối cung - cầu, nâng cao năng suất, thúc đẩy mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.