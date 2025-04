Huyện Gia Lâm tri ân cựu cán bộ tham gia kháng chiến chống Mỹ

Ngày 23 / 4, huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu là các cựu chiến binh, cựu công an, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Tại hội nghị, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử hào hùng cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội và nhân dân cả nước với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa”, vượt qua bao gian khổ, hy sinh, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Phát huy truyền thống vẻ vang, huyện Gia Lâm đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn và đạt được những kết quả tích cực: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý bình quân giai đoạn 2021-2025, đạt 11,65%, riêng năm 2024 đạt 12,24%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 5.094 tỷ đồng, năm 2024 đạt hơn 6.500 tỷ đồng, bằng 150% dự toán thành phố và huyện giao và là năm thứ 4 huyện tự cân đối thu chi ngân sách.

Đặc biệt, an sinh và phúc lợi xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm tốt hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; thu nhập bình quân toàn huyện đến năm 2025 đạt 85,3 triệu đồng/người/năm; địa bàn huyện không còn hộ nghèo; có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 8/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Đóng góp quan trọng của những người lính Cụ Hồ

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học cho biết, những thành tích đạt được của huyện trong những năm qua là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu Công an nhân dân đang thường trú trên địa bàn huyện - những người lính Cụ Hồ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hiểm nguy, viết nên những trang sử vàng.

Thay mặt lãnh đạo huyện Gia Lâm, lãnh đạo huyện bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và sự kính trọng đối với những hy sinh, đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu Công an nhân dân. Đồng thời tin tưởng các đại biểu dự buổi gặp và toàn thể cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu công an nhân dân huyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đoàn kết giúp đỡ hội viên, đồng chí, đồng đội. Đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương cho thế hệ trẻ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Gia Lâm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.