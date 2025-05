Huyện Gia Lâm: Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của thành phố Hà Nội, của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ của các sở, ban, ngành Thành phố, UBND huyện Gia Lâm đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đạt được những kết quả ấn tượng.

Theo đó, kinh tế huyện Gia Lâm tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý quý I/2025 ước tăng 11,85% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó: Dịch vụ tăng 16,66%; Công nghiệp, xây dựng tăng 8,31%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 1,74% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 2.288,3 tỷ đồng, tăng 16,66% so với cùng kỳ năm 2024. Huyện đã tổ chức được nhiều chương trình thu hút tăng trưởng cho ngành dịch vụ như Hội chợ Hoa xuân Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại tuyến phố Thuận An, khu đô thị 31ha, thị trấn Trâu Quỳ với 60 gian hàng, trưng bày và giới thiệu hơn 100 dòng sản phẩm đặc trưng của địa phương, mang đậm hương sắc Tết truyền thống; Xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý chợ năm 2025 trên địa bàn huyện, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án “Xây dựng chợ Gióng và bãi đỗ xe xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm”. Xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2025 trên địa bàn huyện Gia Lâm, Kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2025, đăng ký xây dựng từ 20-25 sản phẩm OCOP mới, tiếp tục đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống lên sàn thương mại điện tử https://gialamshop.com.

Cải cách hành chính hướng đến phục vụ người dân

Thực hiện chủ đề công tác năm 2025 của Thành phố và của huyện “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Huyện năm 2025; Kế hoạch Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) của huyện Gia Lâm năm 2025 (Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 14/02/2025); Kế hoạch Cải thiện, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Hà Nội trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2025 (Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 12/02/2025). Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào quản lý tại 100% các phòng chuyên môn, 17/17 xã, thị trấn và 100% trường học thuộc huyện. Kết quả chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2024 Huyện đứng thứ 8/30 quận huyện, tăng 3 bậc so với năm 2023.

Đáng chú ý, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2025 trên địa bàn huyện Gia Lâm. Qua đó rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh phân cấp cải cách thủ tục hành chính và đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến. Toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn đã được chuẩn hóa và xây dựng quy trình giải quyết theo ISO, được xây dựng thành các file mềm, đồng thời thực hiện công khai theo quy định.

Cụ thể, huyện đã tiếp nhận và xử lý 6.634 hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đã giải quyết 6121 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, đang giải quyết 513 hồ sơ (trong hạn). Toàn huyện không có hồ sơ giải quyết quá hạn, không có ý kiến đóng góp của công dân về việc giải quyết TTHC trong Sổ góp ý hoặc qua điện thoại, hòm thư công vụ.

Từ nay đến cuối năm 2025, UBND huyện Gia Lâm xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao thu nhập của người dân. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại - công nghiệp, xây dựng.

Riêng ngành dịch vụ, UBND huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng chợ và chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo kế hoạch. Rà soát đối với các chợ đang hoạt động trên địa bàn theo các quy hoạch hiện có đảm bảo tính thống nhất đồng bộ theo quy hoạch phát triển mạng lưới hạ tầng thương mại thành phố Hà Nội. Tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu của du khách tại các điểm du lịch đã được Thành phố công nhận; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, kết nối du lịch văn hóa, làng nghề, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch trải nghiệm...