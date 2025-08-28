Hướng xử lý Dự án điện gió Hướng Linh sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

TPO - Các cơ quan chức năng của Quảng Trị đang đề xuất hướng xử lý Dự án Điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 trên cơ sở kiến nghị vận dụng nghị quyết của Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị , Công ty CP Tân Hoàn Cầu là chủ đầu tư của Dự án Điện gió Hướng Linh 1 (15 tuabin – 30MW) và Hướng Linh 2 (15 tuabin – 30MW) tại địa bàn Hướng Linh, huyện Hướng Hoá cũ.

Hướng Linh 2 đi vào hoạt động năm 2017, Hướng Linh 1 đi vào hoạt động năm 2019. Đến tháng 3/2020, Công ty CP Điện gió Hướng Linh 2 là chủ đầu tư của 2 dự án nhà máy điện gió nói trên.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, sản lượng điện bình quân hàng năm của Hướng Linh 1 là 67 triệu KWh, doanh thu 141 tỷ đồng/năm; Hướng Linh 2 là 63 triệu KWh, doanh thu 133 tỷ đồng/năm. Đóng góp vào (thuế) ngân sách nhà nước của 2 dự án khoảng 25 đến 35 tỷ đồng/năm.

Toàn cảnh dự án điện gió Hướng Linh.

Do dính nhiều sai phạm, đến nay vẫn chưa có thông báo chấp thuận kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền, nên các dự án này chỉ được bên mua điện (EVN) ghi nhận sản lượng và chưa được thanh toán kể từ tháng 10/2023.

Theo đó, Dự án Điện gió Hướng Linh 2, có 9/15 tuabin và Hướng Linh 1, có 15/15 tuabin nằm ngoài phạm vi thuê đất của dự án; công trình nhà kho vượt ra ngoài phạm vi cho thuê đất khoảng 0,15ha.

Sai phạm nói trên đã được đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị phát hiện, với hành vi: “Thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp”, tuy nhiên đã hết thời hiệu xử phạt.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (cũ) cũng đã xử phạt Hướng Linh 1 số tiền 340 triệu đồng và Hướng Linh 2 là 268 triệu đồng.

Đặc biệt, trong quá trình thi công dự án, chủ đầu tư đã cho san ủi 0,94ha rừng, trong đó có 0,71ha rừng phòng hộ để xây dựng 4 tuabin gió; tuyến đường dây 22kv có 153 vị trí cột, với diện tích 2.069 m2 đất chưa được thu hồi, cho thuê đất theo quy định. Ngoài ra, do thay đổi vị trí tuabin gió so với thiết kế được duyệt nên báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó không có hiệu lực.

Cho khắc phục sai phạm

Nhiều tuabin gió xây dựng trên đất rừng phòng hộ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh xem xét, đề xuất Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương vận dụng Nghị quyết số 233/NQ-CP ngày 10/12/2024 của Chính phủ, cho phép 2 Dự án Điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 giữ nguyên hiện trạng các hạng mục của dự án để duy trì hoạt động.

Để làm được điều đó, Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh giao Sở Công thương hướng dẫn chủ đầu tư về thủ tục lập điều chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 theo chủ trương được duy trì hoạt động sản xuất trên hiện trạng đã đầu tư.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, xác định chính xác diện tích, vị trí và trạng thái rừng trên diện tích bị tác động, đồng thời thu thập bổ sung các tài liệu, hồ sơ liên quan, làm cơ sở xem xét xử lý theo quy định; hướng dẫn Công ty và UBND xã lập các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thuê đất, thủ tục về môi trường và các lĩnh vực liên quan theo quy định.

Giao Sở Xây dựng hướng dẫn về các thủ tục quy định có liên quan, nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 sau điều chỉnh, đảm bảo phù hợp theo quy định.

Giao UBND xã Hướng Phùng và UBND xã Đakrông chủ trì phối hợp với chủ đầu tư xác định hiện trạng khu đất; lập, hướng dẫn các thủ tục có liên quan và trình UBND tỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng; đăng ký kế hoạch sử dụng đất theo quy định; thực hiện công tác thu hồi đất, cho thuê đất, môi trường theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các Sở, UBND xã Hướng Phùng và UBND xã Đakrông để hoàn thiện các thủ tục theo từng lĩnh vực nói trên.